Shannen Doherty, con cáncer terminal, comparte un preocupante mensaje

Shannen Doherty, actriz que alcanzara popularidad con las series “Hechizadas” y “Beverly Hills 90210”, y quien recientemente compartió que el cáncer que padece había llegado a la etapa terminal, posteó un mensaje en Instagram que preocupó a sus seguidores.

“No la pudieron detener. No porque no tuviera errores o dudas. Sino porque continuó a pesar de ellos”, es la imagen que compartió perteneciente al poeta Beau Taplin, que acompañó con el siguiente mensaje: “¿Alguna vez sentiste que tienes tanto para decir que no lo puedes decir todo?”.

Para sus seguidores el mensaje parecía indicar que su salud se agravó, por lo que rápidamente enviaron mensajes de apoyo a la actriz, quien más tarde retomó sus publicaciones de superación personal, algo que suele realizar de manera frecuente en Instagram.

Como recuerda Yahoo News, en 2015 la actriz informó que había superado el cáncer de mama que la afectaba desde años atrás. No obstante, en 2020 apareció en el programa Good Morning America y entonces dijo estar aterrada porque el cáncer habría regresado.

“Estoy aterrada. Sufro por mi esposo (el productor Kurt Iswarienko) y mi madre”, declaró entonces la actriz.

Ese mismo año, entre lágrimas, compartió que el cáncer se encontraba en etapa 4: “Hizo metástasis en mi cuerpo, y sé lo que eso significa (…) Es una píldora amarga imposible de tragar de muchas maneras. Me pregunté muchas veces: ‘¿Por qué yo?’, y después me digo: ‘¿Y por qué no yo?’ ¿Quién se merece esto? Simplemente nadie”.