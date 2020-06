Tiburones colombianos en la quinta temporada de Shark Tank México

MÉXICO (EFE).- La quinta temporada de "Shark Tank México" llegó anoche a las pantallas por Sony Chanel. Los inversionistas de esta entrega serán Patricia Armendáriz, Carlos Bremer, Marcus Dantus, Arturo Elías Ayub y Rodrigo Herrera Aspra, todos ya conocidos en el tanque desde temporadas anteriores.

A ellos se sumarán como invitados otros empresarios que ya tienen experiencia como "tiburones": Mauricio Hoyos y Andrea Arnau, "sharks" de Colombia, y Ana Victoria García, quien estuvo en la primera temporada de Shark Tank México y ahora regresa. Así, por primera vez en las cinco temporadas de la versión mexicana se verá a dos mujeres en un episodio.

En el reality de Sony Channel además habrá una sorpresa para esta temporada y es el homenaje al empresario Jorge Vergara, fallecido en 2019.

La producción incluyó un futbolito retro y un balón de gajos que colocaron detrás de la que fue su silla por dos temporadas. Sin embargo Arturo explica que el mejor regalo en su memoria es que sigan apoyando a nuevos empresarios.

Consejos de los tiburones para emprender

Rodrigo Herrera, uno de los protagonistas, confesó que cuando se trata de negocios es necesario tener mente fría y no dejarse guiar con el corazón pero nunca se debe perder de vista la pasión a la hora de emprender un proyecto.

"Es importante separar la parte del corazón con la parte de la realidad de lo que va a pasar allá afuera, hay que tener la cabeza fría y no dejarte guiar por el corazón, pero con eso no me refiero al sentimiento del emprendedor", explicó Herrera.

Desde 1996, Rodrigo Herrera comenzó a hacerse de renombre en los negocios en México al fundar la empresa farmacéutica Genomma Lab y desde entonces ha ido creciendo con su imperio que actualmente cuenta con más de 60 marcas en el mercado.

No pensar en el dinero

Sin embargo, el empresario asegura que no se debe pensar en el dinero a la hora de querer trabajar en un negocio nuevo. Desde su punto de vista, aquellos que buscan convertirse en millonarios, son los mismos que fracasan en lo que hacen o, en su defecto, los que hacen menos ganancias.

Rodrigo es concreto cuando especifica qué cosas toma en cuenta para ser parte de un proyecto que se le presenta. "Tres cosas", dice: el tamaño de la categoría del negocio y su posibilidad de crecer, la especialización de los dueños en cuanto a números y fabricación del producto y la actitud.

"La tercera es la más importante y es la actitud y los valores del emprendedor", asevera.

Finalmente Herrera manda un consejo a todos aquellos que tienen en mente comenzar a emprender en estos momentos tan inciertos que trajo la pandemia, pues, a su modo de ver, también es un momento de "grandes oportunidades".

"Que cuiden su salud, eso te ayuda a tener el cerebro ágil y tomar buenas decisiones, y la otra es estar sumamente optimistas y ver las oportunidades. Viene un reacomodo completo del tablero en muchísimos sentidos y quien esté optimista va a ser quien pueda aprovechar estas oportunidades", comentó.

Los números, importantes

Por su parte, el empresario Arturo Elías Ayub ve un crecimiento en cuanto a los jóvenes que están emprendiendo nuevos negocios y espera que esa hambre por tener sus propias empresas no sea con la intención de volverse millonarios.

"Que la motivación sea crear un negocio que les apasiona, dar empleos, hacer las cosas bien para hacerle bien a mucha otra gente, resolver problemas. Que sea algo que resuelva una situación que necesitaba ser resuelta", comentó en conferencia de prensa.

Sin embargo, el integrante de Shark tank México, señala que hay una debilidad en la que deben trabajar los jóvenes y es aprender más sobre números.

"No pueden tener un negocio si no saben hacer un balance y un estado de resultados, y no se saben de memoria el de su empresa. Estudien, prepárense, hoy hay mil maneras de saber cómo hacer un estado de resultados y un balance. El lado positivo es que traen una energía e ideas brutales", señaló.

