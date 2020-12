Sharon Osbourne, otra famosa víctima de Covid-19

La presentadora de televisión Sharon Osbourne, de 68 años, anunció que dio positivo por coronavirus y ahora se encuentra en plena recuperación luego de ser hospitalizada por complicaciones derivadas de la enfermedad respiratoria.

La esposa del músico Ozzy Osbourne dio a conocer su diagnóstico en una publicación en sus redes sociales.

"Quería compartir que he dado positivo por COVID-19", comenzó su escrito la presentadora británica del programa de entrevistas "The Talk".

"Todos, por favor, manténganse seguros y saludables", finalizó.

I wanted to share I’ve tested positive for Covid 19. After a brief hospitalization, I’m now recuperating at a location away from Ozzy (who has tested negative) while “The Talk” is on scheduled hiatus. Everyone please stay safe and healthy.