Sharon Stone, alcanzada por un rayo que la dejó inconsciente

Sharon Stone fue alcanzada por un rayo que la dejó inconsciente en su casa. Esta anécdota la dio a conocer esta semana la actriz durante una entrevista con Brett Goldstein en el podcast Films to be buried (minuto 19).

Se ha dicho que este episodio también sería parte del libro con memorias de la actriz, The Beauty of living twice, que se estrenaría a principios de 2021.

Sobre el accidente, Sharon narró que su casa tiene pozo propio. Ella estaba llenando la plancha con agua, con una mano en el grifo y la otra en la plancha, cuando “el pozo fue alcanzado por un rayo y la electricidad se trasladó a través del agua” hasta el grifo de la cocina.

La descarga lanzó a la actriz a través de la cocina contra el refrigerador y cayó al suelo inconsciente. Por suerte, su madre Dorothy estaba con ella.

Con electricidad en el cuerpo

Su madre le dio palmadas en la cara para que reaccionara, mientras ella estaba “en un estado tan alterado que no puedo explicar". Fue una experiencia “realmente intensa”, según la protagonista de "Bajos Instintos".

“Lo veía todo brillante”, narró. Su madre la llevó al hospital de Beverly Hills para que la examinaran rápidamente. “El electrocardiograma mostraba que todavía quedaba electricidad en mi cuerpo”, narró.

Durante los diez días posteriores al incidente la tuvieron que monitorear para comprobar que estaba bien y que la electricidad iba desapareciendo de su cuerpo.

Anécdotas en un libro

La actriz adelantó este hecho que se publicaría en su libro y en el que se incluirían también otros episodios relacionados con su salud.

Entre ellos estría el derrame cerebral que sufrió en 2001 o la vez que pudo haber muerto de un corte en la yugular cuando se quedó atrapada en un tendedero.- Con información de Vanity Fair