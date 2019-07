Shawn Mendes niega relación con Camila a pesar de seguir cariñoso

EE.UU..— Shawn Mendes y Camila Cabello han sido el tema más comentado los últimos días ya que se dieron a conocer unas fotografías de los dos donde se les ve paseando, tomados de la mano y en un plan muy romántico.

Sin embargo, Shawn Mendes, no parece estar dispuesto a terminar con los rumores ni la curiosidad de fans y usuarios de redes sociales quienes se preguntan sí existe o no una relación entre ambos cantantes.

Pues una admiradora le preguntó directamente si estaba saliendo con Camila, se limitó a responder con un ‘no’ y un gesto de resignación con las manos en el mencionado evento.

Le preguntaron a Shawn si está sabiendo con Camila y dijo que no, posta me siento en la era de ikwydls



pic.twitter.com/OnlHJazQv0 — ♕Señorita Ceci (@bridgesxhavana) 7 de julio de 2019

Esto sucedió en un encuentro con sus fans el pasado viernes después de su actuación en el Staples Center de Los Ángeles, y a pesar de la pregunta, él mantuvo en todo momento la compostura.

También podría interesarte: Fotos revelan posible romance entre Camila Cabello y Shawn Mendez

¿Un romance secreto?

Sus respectivos fans se mueren de ganas por saber si son oficialmente pareja, sin embargo y pese a las imágenes donde ellos tienen una actitud muy romántica, se toman de las manos, se abrazan y hasta parece que se besan, ellos siguen negándolo.

ustedes entienden que shawn tenia en una mano una botella y ese bebida,y lo hizo solo para poder agarrarle la mano a camila chau pic.twitter.com/Dh9RfNafOZ — 𝐩𝐚𝐮𝐮 -𝟏𝟓𝟐🇦🇷 || ex @eyesoffariana (@shawnhcamila) 8 de julio de 2019

Shawn en dicha reunión con sus fans, sin rodeos dijo no; por su parte Camila Cabello no ha hecho ninguna declaración.

Además a la cantante de “Habana” y “Señorita” parece no importarle que sigan diciendo que tiene un romance secreto pues no quiso perderse el concierto de Mendez en el Staples Center de Los Ángeles, y al igual que las fans ella no dudo en compartir varios vídeos en sus redes sociales del concierto.

Junto al mensaje: “@shawnmendes no podría ser más increíble”, es como hizo elevar la curiosidad de sus fans.

¿Un truco publicitario?

Dos días más tarde, los paparazzi sorprendieron a la pareja muy acaramelados en Los Ángeles después de almorzar juntos mientras visitaban varias casas a la venta acompañados de la hermana y la madre de Shawn.

Pese a encontrarse en un lugar público, ninguno de los dos escatimó en gestos de cariño.

Algunos usuarios de redes sociales empiezan a creer que se trata de un truco publicitario para poder seguir generando que fans y público en general estén atentos de sus proyectos en puerta como conciertos, nuevas canciones, etcétera.- Con información de Bang Show

Shawn: ya estan grabando?



Camila: si pedazo de ciego



Shawn: que crees que tengo ojos en la espalda, haber riete de algo que dije



Camila: *se rie y mira a la camara*



Shawn: flaca que te rias no que mires a la camara xdios mejor agarrame las manospic.twitter.com/pWy5KIEAXx — Juani (@sweetnessmends) 5 de julio de 2019

También podría interesarte: Camila Cabello y Shawn Mendes lanzan video y encienden las redes