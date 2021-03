Sherlyn, en la plenitud de su vida

Mamá, artista y estudiante

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Actriz, empresaria, madre y ahora estudiante de psicología. Sherlyn se encuentra en una etapa de su vida prolífica y la cual ella misma describe como la mejor que ha experimentado.

“Me siento poderosa y plena como mujer, cuando llegué a los 35 lo hice muy bien plantada en el mundo, aunque sí hubo algunos momentos en los que no sabía cómo iba a estar mi situación; pero la maternidad te asienta mucho como mujer, te hace sentir súper poderosa”, dice la actriz.

Tras convertirse en madre de André en mayo pasado, la actriz anunció su regreso a la televisión con el proyecto de Juan Osorio, “¿Qué le pasa a mi familia?”, en la que interpreta a Jade Castillo, una villana que describe como “muy enfocada”.

“Siempre hago a las buenas, las que lloran, las que sufren, y ahora me toca hacer las maldades, Jade es una villana muy entrona, me encanta porque no se detiene, está comprometida con sus sueños”, explica.

Pese al trabajo que implica estar dentro de una telenovela y el trabajo que significa ser madre de un bebé, Sherlyn también comenzó a estudiar psicología, algo que soñaba desde hace tiempo; en el pasado también estudió derecho, pero lo dejó trunco por el trabajo.

Ahora que ha comenzado esta carrera, Sherlyn tiene objetivos importantes como aplicar el conocimiento en su vida, con sus seres queridos y por supuesto, con sus seguidores.