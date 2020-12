Shrek es nombrado patrimonio nacional de EE.UU.

El ogro de DreamWorks vuelve a cambiar la historia, y pese a no ser un príncipe encantador consigue ser reconocido por la nación americana.

EE.UU.— "Shrek" se convirtieron en patrimonio nacional de Estados Unidos, este pasado 14 de diciembre, así lo anunció DreamWorks en sus redes sociales.

También mencionó que además este reconocimiento dado por el Congreso del país, las películas fueron agregadas al Registro Nacional de Cine.

Con este recién reconocimiento la saga pasa de ser un clásico de la cultura pop, para convertirse en un emblema "cultural, histórica y estéticamente significativa".

La inclusión de esta película en el archivo de la nación suena un poco extravagante, pero Shrek es un icono de la generación millennial y la generación Z.

Además, la cinta derribó paradigmas y cambió la forma de hacer animación.

