“Si alguien dejó morir a José José fue Sarita”: Pati Chapoy la culpa (Vídeo)

A casi dos años del fallecimiento de "El Príncipe de la Canción", la conductora acusó directamente a Sarita.

MÉXICO.— La muerte de José Rómulo Sosa Ortiz, mejor conocido como José José volvió a generar la polémica, pues en el programa de "Ventaneando", la periodista Pati Chapoy señaló a Sarita Sosa como la causante de la muerte de su padre.

“Si alguien dejó morir a José fue ella”,

En la transmisión de "Ventaneando" de este 1 de marzo, Pati aseguró que si el cantante murió fue porque su hija menor lo provocó.

El tema del fallecimiento del intérprete de ‘El triste’ resurgió luego de la presentadora del programa de espectáculos comentara la reciente entrevista que Sarita brindo al programa ‘Primer Impacto’.

En dicha plática, Sarita habló sobre su relación con sus hermanos José Joel y Marysol. También abordó temas como el manejo de las propiedades y regalías de su padre. Aprovechó el espacio para detallar el deterioro en la salud de José José antes de morir.

Fue tras esas declaraciones que Pati Chapoy señaló que “Si alguien dejó morir a José fue ella (Sarita)”. Asimismo, la presentadora comentó que la hija menor del cantante y su madre posiblemente lo enveneraron.

“No me extraña que esta jovencita de pronto con una cara que no es la de ella esté haciendo unos señalamientos que no le corresponden porque ella no vivió lo que ustedes vivieron y gracias al Instituto de Nutrición que lograron salvar a tu papá del posible envenenamiento que tanto ella como su mamá hicieron con tu papá”, aseveró Pati.

Marysol Sosa y Laura Núñez están en el foro de #Ventaneando para desmentir a Sara Sosa, ¡José José tuvo toda la atención médica necesaria en México! 📺



Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca UNO. 👉 https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/9lo1Oq6Bim — Ventaneando (@VentaneandoUno) March 1, 2021

Marysol desmienten afirmaciones de Sarita

La también hija del cantante, estuvo en la emisión de este 1 de marzo para presentar el historial médico de José José con el que desmintieron las palabras de Sarita.- Con información de Ventaneando.