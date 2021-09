"Si alguien sigue a Gloria Trevi es porque no saben lo que hizo": Hija de Andrade

MÉXICO.— Valentina de la Cuesta, hija de Sergio Andrade, dio su opinión sobre la situación que enfrenta la cantante Gloria Trevi, quien fue señalada por defraudación fiscal y lavado de dinero por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La hija del polémico representante aseguró que ella "no se entera ni de qué hace ni qué pasa con Gloria", pues la joven mantiene su vida alejada de cualquier cosa o noticia de ella porque finalmente, pero aseguró que no cree en la supuesta inocencia de la intérprete de "Cinco minutos".

"Mi algoritmo en redes sociales no me enseña absolutamente nada de esta mujer y es todo, yo solamente no creo que la UIF no tenga nada que hacer como para llegar a inventar una cosa de esa gravedad y si no es cierto es muy fácil probarlo, se resuelve si lo prueba", indicó la joven quien se encuentra promocionando su sencillo "Espectro Nebular".

Asimismo, Valentina, quien continúa construyendo su carrera artística por su propio nombre, indicó que es de cuestionarse que con la historia que tiene 'La Trevi' llama la atención que tenga más de cuatro millones de seguidores en una red como Instagram. Al respecto, la joveen piensa que tal vez las personas no sepan lo que hizo.

"El hecho de que cuatro millones de personas les parezca buena idea seguir a alguien así, yo no me quiero meter en eso, yo solamente sé que si alguien la sigue es porque no sabe, pero tal vez algún día lo sepa y aún así va a haber gente que la va a seguir", señaló la hija de la expareja de la Gloria.

"¿Por qué la gente sigue a Memo Aponte, a Ricardo Ponce o a YosStoP? La gente se ciega por su fanatismo, pero al final yo creo que eso no importa, mi opinión al respecto es únicamente esa: ¿por qué hay gente siguiendo a YosStop a Memo Aponte, a tantas personas que son agresoras, admirando el trabajo de Woody Allen? pero eso es cosa de cada quien, cada quien tiene su proceso de deconstrucción a su ritmo y a su paso y es muy difícil ver a alguien a quien admiras hacer cosas trágicas, ser agresor, pero cada quien a su ritmo", agregó la joven.

Cabe destacar que la cantante es una de las figuras más reconocidas musicalmente en México y lleva décadas de carrera pese a que fuerte polémicas han rodeado su trayectoria.

Pero recordemos que en enero de 2000, Gloria Trevi, su exrepresentante Sergio Andrade y María Raquenel Portillo, conocida como "Mary Boquitas", fueron detenidos en Río de Janeiro (Brasil) bajo cargos de rapto, violación y corrupción de menores.

La cantante pasó tres años en la cárcel y fue extraditada a México, donde fue absuelta y recuperó su libertad en septiembre de 2004.

¿Quién es Valentina?

Es hija de Karla de la Cuesta y Sergio Andrade, este último quien a finales de la década de los noventa y principios de los años dosmiles fue señalado junto a Gloria Trevi de participar en el rapto, abuso y explotación de menores como parte del llamado clan Trevi-Andrade.

Ahora la joven busca consolidar su carrera como cantante, pero dejando a un lado el polémica escándalo que protagonizó su padre.

Gloria Trevi se pone a disposición de las autoridades

En un breve mensaje, la UIF confirmó que existe una investigación contra Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez Marínez interpuesta el 8 de septiembre por defraudación fiscal y por "lavado" de dinero. Asimismo, en la denuncia presentada por la UIF se indica también que el marido lidera una red de lavado de dinero con varias empresas y seis personas físicas, entre ellas Gloria Trevi.

Pero la intérprete de 53 años de edad, a través de un vídeo compartido en redes sociales se puso a disposición de las autoridades mexicanas luego de que compartiera un clip en TikTok en el que se dijo inocente de presunta evasión de impuestos y "lavado" de dinero.

La cantante, quien habló escuetamente del problema legal que enfrenta ella y Armando Gómez, se mostró dispuesta a colaborar con las autoridades para cualquier investigación que sea necesaria, así como su equipo de abogados y contadores.

"Cualquier cosa que las autoridades quieran o necesiten de mi, para que yo les ayude o les aporte en cualquier investigación que quieran hacer, cuentan conmigo, con mis abogados, con mis contadores y con toda la gente que se dedica a toda esa situación", expresó en una grabación