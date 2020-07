Si Keaton rechaza ser 'Batman' ¿Christian Bale regresaría?

EE.UU.— Luego de que se diera a conocer el posible regreso de Michael Keaton como 'Batman' para la película "The Flash", Warner Bros tiene un plan B por si las negociaciones no dan frutos.

De acuerdo al sitio DCEU Mythic, el estudio tendría en la mira a Christian Bale para dar vida, una vez más, a Bruce Wayne. La intención de los productores es que éste Batman de un universo alternativo se convierta en un mentor para los héroes del Universo Extendido de DC (DCEU, por sus siglas en inglés).

RUMOR: En caso de que las negociaciones con Michael Keaton no sean fructíferas, Warner buscaría a Christian Bale para regresar como Batman en The Flash. Yo preferiría que si no vuelve Keaton, Jeffrey Dean Morgan interprete al Batman de Thomas Wayne. #batman #christianbale pic.twitter.com/gCs4ZlJiOk

La trama tomaría como inspiración la novela gráfica Flashpoint de Geoff Johns, la cual muestra un universo alternativo creado por 'Flash' donde Bruce fue asesinado cuando era niño, por lo que su padre Thomas Wayne se convierte en el protector de Gotham City.

Otro cambio que se muestra en Flashpoint es la guerra que disputan las amazonas lideradas por 'Wonder Woman' y los atlantes de 'Aquaman'. En este mundo no existe 'Superman' por lo que la Justice League nunca se formó.

Los rumores de que Christian Bale aparecerá en la nueva película de Flash no me gustan mucho.



No me malinterpreten, me encantaría volver a verlo como Batman, pero quiero que la película de Flash sea de Flash, no "Batman en el multiverso & Flash". pic.twitter.com/PZ9TDXlRb5