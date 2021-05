La cantante reveló que varias personas le han dicho que "Vero" podría estar enamorada de ella.

MÉXICO.— Lucía Méndez fue entrevistada en el programa de espectáculos "Chisme No Like", ahí la cantante y actriz hizo una polémica revelación en cuanto a su amistad - rivalidad con Verónica Castro.

Sin embargo, las palabras de Lucía volvieron a dar pie a las teorías de que la mamá de Cristian Castro le gustan las mujeres y por eso se casó con Yolanda Andrade.

Como suele suceder cada vez que entrevistan a Lucía Méndez, la actriz fue cuestionada sobre la supuesta rivalidad que existe desde hace años con Verónica Castro.

En el programa trasmitido por YouTube, Elisa Beristain comentó que el presunto odio de Verónica Castro hacia Lucía en realidad sería para ocultar sentimientos de enamoramiento.

Ante este planteamiento, la actriz de “El Extraño Retorno de Diana Salazar” decidió hablar sobre la rivalidad con Vero, que supuestamente vienen arrastrando desde que ambas destacaron en la televisión en los años 80.

En cuanto a que Verónica estuviera enamorada de ella, Lucía confesó que es una idea que varias personas le han dicho, pero ella aseguró no creer que eso sea posible.

“Sí, sí me lo han dicho, pero yo no lo creo para nada. Sí me lo han comentado. Maximiliano Luria me lo ha dicho mucho, es un periodista argentino. Él me lo ha dicho mucho y le digo que no, que está mal y está loco. No lo creo, definitivamente”, aseveró la actriz.