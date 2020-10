"Si salía positiva a Covid no le iba a decir a nadie": Adela Micha enfermó

La periodista compartió con sus seguidores cómo es que se contagió de coronavirus y porque lo dijo sí ya había especificado que no lo haría.

MÉXICO.— Adela Micha, periodista y conductora reveló en su programa “La Saga” que se hizo la prueba de Covid-19 y salió positivo. El test se lo realizó el pasado 29 de octubre en el estado de Guanajuato para poder hacer una entrevista, la cual ya no se realizó.

¿Cómo se contagió?

Adela declaró que viajó a León Guanajuato para una transmisión especial de su programa en el que estarían como invitados el actor Arturo Barba y el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

También mencionó que en cuanto llegó al estado decidió hacerse una prueba para poder llevar al cabo sus actividades, sin embargo, los resultados confirmaron que estaba contagiada de Covid-19.

Adela Micha también mencionó que "no lo puedo creer " y que tenía planeado que si se contagiaba lo mantendría en secreto, pero dadas la circunstancias lo tuvo que compartir.

“Por protocolo me hice una prueba, porque iba a ver a Arturo, iba a estar el gobernador también ahí, lamentablemente salí positiva. Siempre dije que si yo salía positiva a Covid no le iba a decir a nadie, pero justo pasó y no lo puedo creer [...] Pero lo tenía que decir, lo tenía que compartir”, mencionó la Micha.

Tras haberse contagiado de coronavirus, Adela estará aislada durante 14 días en Guanajuato. Hasta el momento no presenta síntomas de alerta.- Con información de Grupo Fórmula.

