Sia cumple el sueño de una mexicana enferma de cáncer terminal

La cantante le permitirá a la sinaloense utilizar las canciones que la lanzaron a la fama

MÉXICO.— La cantante australiana Sia permitió el uso y comercialización de sus canciones a Rebeca Godoy, una mexicana que sufre cáncer de mama terminal, después de que esta publicara una lista de deseos que quiere cumplir antes de morir.

"Rebecca Godoy, tienes toda mi bendición para grabar e intentar monetizar cualquiera de mis canciones. Siento mucho por lo que estás pasando y, en este caso, supongo que te amo, ve cuando lo necesites", escribió la intérprete de "Chandelier" desde su cuenta de Twitter.

La mexicana publicó un vídeo en el que explicaba qué era lo que quería hacer para pasar sus últimos días tras tres años de lucha contra el cáncer.

Entre llanto, risas y bromas la sinaloense expresó que entre sus deseos se encontraban: ilustrar un libro, tener una sesión de fotos estilo Britney Spears, casarse por la iglesia y pasar el último de sus días con su familia.

En Instagram, la mujer de 35 años, compartió su reacción al enterarse de la respuesta de Sia.

No words to express it, thank you forever @Sia & @17days. Wait for the cover! And thanks to everyone that helped 💕. // No tengo palabras para expresarlo, gracias. Esperen el cover. ¡Gracias a todos los que ayudaron! #NosVemosEnElRío #RebecaGodoy pic.twitter.com/VLjF56by4E