Siddhartha se une a Ximena Sariñana para lanzar "Respiro"

MÉXICO.— El cantante Siddhartha compuso hace un año el tema "Respiro", fue la primera canción que escribió para su más reciente disco "Memoria futuro" y desde que hizo esta canción supo que necesitaba una voz femenina que lo acompañara.

La voz de Ximena Sariñana le pareció ideal y entonces hizo todo lo posible por cantar con ella.

"Aunque no nos conocíamos, le escribí: le mandé un whatsapp y le dije: 'oye, tengo un tema que me gustaría mostrarte, a ver si te gustaría colaborar conmigo, me parece que tu voz es la indicada para este momento' y ella fue súper accesible, vino a grabarlo a mi estudio en Guadalajara", contó el jalisciense.