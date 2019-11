Siempre levantaré la voz, dice Juanes

Pide que la vida sea importante en los gobiernos

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— El cantautor colombiano Juanes, una de las personalidades más reconocidas a nivel internacional que ha destacado en las causas de activismo y filantropía, reclamó que a los gobernantes les importe más la economía que la vida.

“La vida es lo más sagrado que tenemos y no tiene valor para los gobernantes, pareciera que la economía es realmente lo único que les importa. Cuando vas a comprar un carro, apartamento o una moto, te piden mil papeles y debes cumplir una cantidad de requisitos para poder adquirir ese bien.

“Pero si a una mujer la violan y queda embarazada de uno o cinco hijos, ella sola tiene que mantenerlos, pagar sus estudios y dedicarles el tiempo que necesiten para que tengan una vida próspera y buena educación”, señaló el artista en entrevista con Notimex.

El recién nombrado Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación, resaltó durante su visita a México que en Colombia la cifra por embarazos indeseados en adolescentes menores de 15 años asciende a 52 por ciento.

“Son niñas que están bajo la línea de la pobreza y al nacer su hijo formará parte de esa cadena y nadie hace nada al respecto”, dijo el astro de la música latina.

En cuanto al tema relacionada con las drogas, especificó que “es un negocio poderoso que no acabará”.

Los gobernantes, dijo, “aseguran que están combatiendo las drogas, pero eso nunca va a parar porque es un negocio demasiado poderoso. El dinero que emplean contra el narco lo deberían ocupar en campañas educativas y prevención, es un tema de salud pública”.

El ganador de 23 premios Grammy Latino y creador de la Fundación Mi Sangre, que promueve una cultura de paz, empatía y diversidad en Colombia, se refirió también al medio ambiente y el cambio climático. Consideró que “a los grandes líderes les importa un carajo lo que está pasando en la Tierra.

“Cuando veo las noticias, es una locura porque me doy cuenta de que el poder está concentrado en esas personas que se vuelven locas por tener precisamente tanto poder. Lo más sagrado que hay es la vida y no les importa ni nos importa”.

Sin embargo, el artista de 47 años, quien promueve su más reciente disco “Más futuro que pasado”, prefiere no concentrarse en un panorama negativo. “Hay cosas positivas en el mundo”.

“Existe mucha gente buena haciendo cosas increíbles, no todo es sombra. Lo que pasa es que cuando ves que el mundo está en poder de unas personas totalmente locas, te preocupas por lo que de pronto vaya a pasar”.

Juanes aplaudió la decisión de la banda británica Coldplay al informar que no realizará gira por su álbum “Everyday life”, a fin de no impactar negativamente al medio ambiente y hasta que se halle una manera de ser amigables con él.

“Seguramente faltará mucho tiempo y mucha tecnología para lograr un cambio. Quizá se tenga que ir a Marte o a la Luna para encontrar soluciones. Lo que ahorita me preocupa es la manera en que van a crecer los mares en los próximos 50 años y van a desaparecer un montón de barrios, mientras que especies de animales y plantas morirán rápido.

“Hemos destruido demasiado, hemos abusado como especie en este planeta. Urge ser conscientes de que, por ahora, no tenemos para dónde más movernos, y si nos podemos ir de aquí, a nosotros no nos va a tocar, quizá a nuestros nietos”.

El intérprete de temas como “Tequila” y “A Dios le pido” es asiduo a las redes sociales y, a través de ellas, se ha hecho presente para expresar su opinión con respecto a las movilizaciones en contra del presidente colombiano Iván Duque.

“En esas marchas de Colombia he visto a varios artistas y es increíble lo que ha hecho la creatividad y la originalidad. Me gusta que haya quien proteste a través del arte. Aunque hoy parece una locura, yo diría que el arte cobrará importancia en las próximas décadas porque la sensibilidad es el arte”.

Consideró que la mayoría de los ciudadanos, en cualquier país, son ajenos a la política. “Lo que pasa no nos importa para nada y cuando ocurre algo que nos afecta, sí nos quejamos. Por ello es importante involucrarnos en esos temas y la música tiene la manera de llegar a mucha gente”.

El arte en general, dijo, “es fundamental para poder reconocernos, para saber de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Sin embargo, hay quienes me dicen que me calle, que por qué me meto en temas políticos si soy artista.

“Yo respondo que también soy colombiano y que puedo decir lo que siento, que es mi vida y es mi mente, y nadie se puede meter en mi cabeza para pensar por mí. Entonces, me dicen que ya no escucharán mi música. Opinar es una línea muy delicada, pero creo que siempre se debe levantar la voz”, concluyó.