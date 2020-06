Silvia Navarro comparte foto con misteriosa mujer y logo gay, ¿por qué?

MÉXICO.— La actriz Silvia Navarro compartió una fotografía que sorprendió a sus seguidores y desató especulaciones sobre su orientación.

Luego de la publicación hecha en Instagram, internautas han llenado de comentarios la imagen en la que Silvia se muestra en una pose sugerente junto a una misteriosa amiga.

Pese a la gran cantidad de preguntas que le han hecho la actriz no ha respondido a ningún cuestionamiento.

Una publicación compartida de Silvia Navarro (@silvianavarroyya) el 15 May, 2020 a las 8:15 PDT

Silvia utilizó su cuenta de Instagram para compartir una imagen que ha desatado dudas y comentarios. En la foto que compartió la actriz ella está acompañada de una mujer desconocida en el medio.

Ambas posan como si fueran a darse un beso y acompañó la imagen con el mensaje:

No es la primera vez que la actriz causa revuelo y preguntas sobre su sexualidad. El año pasado compartió una fotografía abrazada de una amiga.

En instantes seguidores pensaron que se trataba de su pareja, pero la misma Silvia se encargó de explicar que solo se trataba de una amiga muy cercana a la que ama.

Sin embargo, el mes pasado en una transmisión en vivo la actriz mencionó lo siguiente:

No ando con nadie. Ni novia ni novio, tranquilos. Pero cuando ande con alguien supongo que se enterarán y aunque no, pues me lo echarán”, afirmó la actriz en ese momento.