Silvia Pinal asegura estar "como nueva" tras operación

MÉXICO.— La actriz Silvia Pinal habló desde el hospital acerca del accidente que sufrió el pasado 23 de abril en su casa, tras el cual sufrió una fractura de cadera.

Está como nueva

La primera actriz fue entrevistada vía telefónica en el programa de Maxine Woodside donde aseguró que su actual estado de salud es excelente luego de dos días de recuperación por la cirugía.

"Estoy muy contenta, muy tranquila. Estoy como nueva", afirmó Pinal.

“La caída fue entrando a mi recamara, se me atoro un pie y como estaba caminando rápido al atorarse el pie pues caí rodando, me quedé sentada porque como caí muy fuerte y me dolió, entonces espere a que se me calmara el dolor y ya mientras se me calmaba llegó no sé quién llegó de mi casa, si la muchacha o Luis Enrique mi hijo o mi secretaria y me levantaron pero ya me dolía la rodilla porque en la caída me di un golpetazo de aquellos", detalló.

En espera de que le den de alta

La actriz está en espera que los médicos la den de alta, pues ya no tiene dolor por el golpe o a consecuencia de la intervención, incluso dijo que ya se ha levantado para caminar.

Sin embargo está dispuesta a acatar las indicaciones del doctor en caso de que tenga que permanecer más tiempo internada.

Su segundo hijo, Luis Enrique Guzmán es quien la acompaña actualmente y quien ha mantenido al tanto a la familia del estado de salud de su madre.

