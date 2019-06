Silvia Pinal, de niña “bruta” a la cima del cine mexicano

¡Eres bruta, eres estúpida!”, escuchó Silvia Pinal, de entonces 17 años, en sus primeras apariciones en un set cinematográfico. El productor Miguel Contreras Torres la había seleccionado para el elenco de “Bamba”, donde interpretaría a una joven embarazada por el antagónico.

Era un papel regular, lo suficiente para ser anunciada en los créditos, pero el cineasta también era abusivo con ella. “¡Fue muy grosero conmigo ese viejo horroroso! Me regañaba mucho, digo, yo estaba muy verde, lo reconozco, pero de eso a que me gritara y regañara, era por ser violento.

Cuando era joven y “verde”

Cuando uno empieza y no se sabe cómo hacer algo y sólo te insultan, entonces te pones peor”, recuerda la actriz.

Era 1949 cuando Pinal saltó al cine y su nombre comenzó a promoverse en la cartelera de periódicos. El 26 de mayo de ese año salió en “El pecado de Laura”, al lado de Abel Salazar y Meche Barba, con quienes no convivió tanto en ese momento. Los ya extintos cines Bucareli y Atlas, ambos en la Ciudad de México, se peleaban por el público, ante cintas como “Tres lanceros de bengala”, con Gary Cooper y “La mundana”, protagonizada por Marlene Dietrich.

Una semana después, el 2 de junio, entró a cartelera la ya mencionada “Bamba”, donde las estrellas eran Carmen Montejo y Tito Junco. “¡Qué espantoso!”, bromea Pinal al recordar que esta semana se cumplen siete décadas de su entrada a la pantalla grande.

“Esas primeras películas fueron difíciles, me decían que llorara y pues no tenía ganas, entonces me decía el señor Torres que no se trataba de tenerlas, sino que debía hacerlo”, narra la actriz.

“No es que quisiera entrar al cine, lo hice porque era lo mejor que podía hacer; en aquel momento yo estaba haciendo teatro, empecé en el Ideal (en la capital mexicana) haciendo papelitos chiquitos y luego cuando empecé con cosas mejores, fui subiendo; la televisión entonces estaba muy verde”, señala.

Las películas de Silvia Pinal

Pinal contabiliza un centenar de filmes en los cuales ha trabajado con todos. Lo hizo con Pedro Infante, a quien le gustaban los tamales y no le importaba comerse todos, dejándola sin comer, pues ella estaba ocupada rodando sus escenas.

“Era un tragón y divertido, con él nunca hubo nada más que amistad”, comenta la anfitriona de “Mujer, casos de la vida real”.

La dirigió Luis Buñuel en “El ángel exterminador”, para la cual no se bañó por varios días para darle realismo al personaje, y “Viridiana”, censurada en España por su temática de incesto. Y en la cinta, “Tercera llamada“, Pinal echó mano de su pequeña perrita para estar frente a la cámara de cine.

“Me acuerdo de varias películas, una de ellas ‘Un rincón cerca del cielo’, con Marga López y Pedro Infante, donde soy una mujer de la calle y me da una cachetada mi papá, interpretado por Andrés Soler, tan fuerte, que me tiraba en el suelo”, detalla entre risas. “Y en ‘Tercera llamada’ estaba lloviendo, no pude regresar con mi perrita y dije: ‘ok, que entre también a escena'”, agrega. ¿Lo curioso? No cuenta en su hogar y oficina con copias de sus películas. Primero, porque no le da tiempo de verlas. Segundo, no soportaría verse, dice.

Reconocida trayectoria

Los que sí tiene cuidados son los reconocimientos obtenidos, como el Ariel de Oro otorgado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC). “Me voy a fijar en 800 cosas de las que nunca me fijo y pues mejor no, ¿para qué?”, suelta la carcajada al explicar su postura.

“Siempre me veía fea u horrorosa, de por sí no me gustó mucho, ahora ya me estoy resignando, me volví conformista”, dice.

Del cine actual ve poco, pero por diversos compromisos. Tiene en la agenda ver “Roma“, dirigida por Alfonso Cuarón, para ver por qué generó tanto revuelo. Y espera la vuelvan a invitar a una nueva película. Acepta tener un poco de envidia por no formar parte de la nueva generación de realizadores y actores que triunfan en el extranjero y taquilla. “Yo no formé parte de la llamada Época de Oro, sólo fue la colita, a ella sí pertenecieron Infante y Marga López.

El cine para Pinal

Para Silvia Pinal el cine es la internacionalización, era la manera en que la gente la conocía; era subir una escalera y cuando se llegaba a la cúspide, era glorioso, ¡el cine es la joya de la corona!“, concluye.

Cronología de películas

1949 Estrenan cinco películas en que participa: a “El pecado de Laura” y “Bamba” se suman “Escuela para casadas” y “La mujer que yo perdí”.

1950 Aparece con Germán Valdés “Tin Tán” en los largometrajes “El rey del barrio” y “La marca del zorrillo”; es su entrada a la comedia.

1953 Gana el Ariel a Mejor Coactuación femenina por su trabajo en “Un rincón cerca del cielo”, al lado de Pedro Infante y Marga López.

2009 la convencen para prestar su voz a "Mamá Osa", la villana tuerta de la cinta de animación mexicana "El agente 00-P2". 2013 Participa en "Tercera llamada", dirigida por Francisco Franco, en el papel de delegada de la ANDA. Es por ahora su última película.



