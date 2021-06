¿Silvia Pinal muerta? Sylvia Pasquel desmiente el supuesto fallecimiento

En redes sociales corrió el rumor de que la actriz del Cine de Oro mexicano había muerto; su hija aclara este rumor.

CIUDAD DE MÉXICO.— Sylvia Pasquel, hija de la primera actriz Silvia Pinal, desmintió a través de sus redes sociales que su mamá haya muerto como se rumoreó este pasado 18 de junio.

En un vídeo, la también actriz aseguró que lo que se dijo del fallecimiento de Silvia Pinal era completamente falso y que la actriz se encuentra en perfecto estado de salud, pero señaló que le apena mucho tener que salir a desmentir ese tipo de noticias.

'La Pasquel' como también es conocida, confirmó que su madre se siente tan bien que hasta se dio tiempo de celebrar el cumpleaños de su bisnieta, Michelle Salas, hija de Luis Miguel y Stephanie Salas.

“Amigos qué pena que tenga que hacer este vídeo para desmentir lo que anda circulando en las redes, sobre el fallecimiento de la señora Silvia Pinal; esto no es cierto, mi mamá está perfectamente bien de salud, está en este momento celebrando el cumpleaños con su bisnieta Michelle [...] están todas juntas en un restaurante comiendo y celebrando. Mi mamá está mejor que nunca, está preciosa, está hermosa, está saludable”, detalló Sylvia Pasquel.

La actriz también advirtió a sus seguidores que no crean en las mentiras que se dicen en redes sociales. Asimismo, dejó ver que la pareció de muy mal gusto que inventan esas noticias tan desagradables. Eso si recalcó que doña Silvia está recibiendo mucho amor por parte de toda su familia.

"No crean esas mentiras y qué mala onda de las personas que inventan esas noticias tan desagradables. Hay Silvia Pinal para rato así es que no se preocupen y dejen de estar inventando esas cosas tan feas. No está padre”, expresó en una grabación que fue compartido en Twitter e Instagram.