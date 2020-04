Silvia Pinal sale del hospital y regresa a su casa muy feliz

MÉXICO.— "Sí, ¡soy un roble!, ¡ojalá también un ahuahuete!", bromea Silvia Pinal desde su hogar, luego de ser dada de alta la tarde de este jueves del hospital donde estuvo casi una semana.

"¡Estoy sana y feliz de regresar a mi casa!", exclama del otro lado de la línea telefónica. "Mañana voy a ver de nuevo al doctor y no me ha mandado a hacer nada, lo que pasa es creo la cadera tiene que cicatrizar, no sé, pero me siento muy bien", añade.