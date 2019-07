Simba sacudió a Glover

El actor se sintió muy intimidado por el personaje

LOS ÁNGELES, Estados Unidos (EFE).— El inolvidable león Simba tiene nueva voz con Donald Glover, cantante y actor que protagoniza el doblaje del “remake” de “The Lion King” y quien aseguró que, aunque al principio este proyecto le resultó “intimidante”, al final se convirtió en una experiencia de aprendizaje muy interesante.

“Estar en ‘The Lion King’ es algo importante. La gente tiene expectativas y siento que estoy experimentando eso. Como cuando interpreté a Lando en ‘Star Wars’ (en ‘Solo’, 2018). Esto es algo que la gente ama, así que tienes que simplemente mostrarles que tú también lo amas”, argumentó el actor.

“Al principio, pensar en eso era como: ‘Oh, es intimidante porque se siente muy grande…’. Pero después lo haces día a día y te permites aprender”, añadió.

Glover (Base Aérea Edwards, California, 1983) encabeza el impresionante elenco de doblaje de “The Lion King”, la nueva versión del clásico animado de Disney de 1994 y que, bajo la dirección ahora del realizador Jon Favreau (“The Jungle Book”, 2016), llega a las salas de los cines este fin de semana.

Y es que la estrella de la serie “Atlanta” está muy bien acompañada en esta cinta, ya que junto a él prestaron sus voces Beyoncé (“Nala”), Chiwetel Ejiofor (“Scar”), Seth Rogen (“Pumbaa”), Billy Eichner (“Timón”), John Oliver (“Zazu”) o James Earl Jones (“Mufasa”).

No fue muy difícil para Disney convencer a Glover, ya que de niño era un auténtico fan de las emocionantes y dramáticas aventuras de Simba en la sabana frente a su temible tío Scar.

“Lo primero que recuerdo es su tráiler: no hay un tráiler como ese”, aseguró el actor sobre aquel majestuoso adelanto con la secuencia inicial de la cinta y la canción “Circle of Life”.

“Vi la película una y otra vez como todos los de mi edad. Era una de esas películas muy populares… Creo que la gente ha olvidado que tenemos vídeo en casa desde hace poco.

“Los padres entonces no sabían lo que era porque ellos no lo tuvieron (de niños) y nos decían: ‘Sí, puedes ver la película’. Y tú la veías cada día (…). Realmente me encantaba de pequeño”, aseguró durante la charla.

Estrella del hip-hop bajo el alias Childish Gambino, con el que triunfó en todo el mundo con la canción “This is America”, Glover agradeció que en “The Lion King” solo tuviera que preocuparse de actuar, ya que en muchos de sus proyectos audiovisuales es un hombre orquesta que ejerce tanto delante de las cámaras como detrás siendo director o guionista.

“Honestamente, aquí hice lo que Jon me dijo”, bromeó en alabanza al director del filme, Jon Favreau.

“Sabía que intentar deshacerme del Simba original en nuestra mente era algo bobo. No quería hacer eso. No sentía que fuese necesario decir: ‘Ignoremos el original’. No, el Simba original hizo un montón de cosas muy bien”, admitió Glover.

De ahí que confiara en Favreau para dar nuevos matices a “Simba” y dejar su propio sello en el león.

“Simplemente, este filme fue un esfuerzo muy colaborativo y se sintió realmente increíble”, cerró.

Faceta musical

En su faceta musical, Glover participa como Childish Gambino en “The Lion King: The Gift”, un álbum que ha producido y supervisado Beyoncé, al margen de la banda sonora, para acompañar el lanzamiento de la película. “Escucharla cantar ‘Can You Feel The Love Tonight’ fue como: ‘Oh, yo solo quiero ayudar’”, dijo sobre su dueto con Beyoncé para el largometraje.

Cambio de voz

“Incluso al ver la película en el estreno, vi el verdadero crecimiento del personaje. Mi voz cambia lentamente y al final es completamente diferente a la primera vez que la escuchas, lo que creo que fue una jugada maestra de Jon. Simplemente dejé que me moldeara”, afirmó.