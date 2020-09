Simon Cowell queda fuera de Syco Music

El despido de Simon Cowell como director de la disquera Syco Music, que será absorbida por Sony Music, causó gran revuelo entre las fanáticas de One Direction.

La noticia se convirtió en tendencia la tarde de este jueves y fue celebrada por las directioners, como se les conoce a las fans de One Direction; ya que con ello concluye también la relación de Cowell con Louis Tomlinson, quien también es accionista de Triple Strings Ltd, que fundó al lado del exjuez de “The X Factor” en 2015.

📣| @Louis_Tomlinson se ha convertido en el único director de Triple Strings Limited tras la partida de Simon Cowell, pero la discográfica lleva inactiva desde 2015 y pertenece en un 50% a Syco pic.twitter.com/wdTIHhEhGg — L&H Updates (@LarryHispanic_) September 24, 2020

Las fanáticas acusan a Simon, quien estuvo detrás del éxito de One Direction, Fifth Harmony y Little Mix, de realizar contratos demandantes y poco beneficiosos para los grupos, que terminó con su separación. Little Mix es el único grupo que continúa unido.

De acuerdo con diversos medios, Cowell ya no recibirá ningún tipo de ingreso de sus antiguos clientes, como es el caso de One Direction, cuyas ganancias pasarán a la disquera de Louis Tomlinson.

📲 | Hoy se registró la renuncia de Simon Cowell en la compañía discográfica Triple Strings Ltd, quedando así como directores solamente Louis y Lawrence Engel (abogado).



La compañía está INACTIVA desde el 2016, pero su licencia aún está vigente hasta Febrero del próximo año. pic.twitter.com/FlOlhxe9Kk — Louis Chile 🇨🇱 (@louist91chile) September 24, 2020

¿Una reconciliación de One Direction?

El anuncio de la salida de Cowell de Triple Strings Ltd llega justo unas horas después de que Zyan Malik, el primero en abandonar One Direction, recibiera a su primogénita, producto de su relación con la modelo Gigi Hadid.

El nacimiento incluso logró que Louis le diera “me gusta” a la publicación de Zyan, con quien hace unos años tuvo algunas diferencias, un hecho que las fanáticas no tardaron en notar y celebrar.

A continuación algunas de las reacciones:

Yo, entrando a twitter y viendo que hubo una interacción Zouis después de 5 años en ig, despidieron a Simon y por si fuera poco en unas horas escucharemos el nuevo single de Zayn



ZEPTIEMBRE QUE GRAN MES



BETTER IS COMING pic.twitter.com/1UeU7IQQKT — 🇲🇽𝓛𝓲𝔃🇲🇽 (@LizTomlinsonHor) September 24, 2020

SE DAN CUENTA DE TODO LO Q PASO HOY / AYER????



NACE LA BEBÉ DE ZIGI.

ZAYN LLEGÓ AL 1B Y ANUNCIA BETTER

LOUIS LE DIO MG EN IG A ZAYN.

ZOUIS DESPUES DE MUCHO TIEMPO REVIVIO!

HARRY GRABANDO GOLDEN

LIAM Y SUS LIVES

NIALL Y SUS HISTORIAS

SIMON DESPEDIDO



AGUANTE SEPTIEMBRE — ivet domens ◟̽◞̽ (@iivxt_) September 24, 2020

Septiembre con S de Simon Cowell fue despedido de la discografica😎 pic.twitter.com/z4F7QMMqw1 — onedirection❗ (@onedirectiofann) September 24, 2020

“SIMON FUE DESPEDIDO Y LOUIS ES 100% DUEÑO DE TRIPLE STRINGS”

“SIMON PUEDE IR PRESO YA QUE SU CONTRATO TERMINÓ CON SYCO”

Estoy re en esa, a celebrar al obelisco pic.twitter.com/wdnjJXe74d — 𝚟𝚊𝚕𝚎𝚛𝚒𝚊 ᵕ̈ (@yvaleriay) September 24, 2020

despidieron a Simón de Syco

yo: pic.twitter.com/suhHNfqv1I — Milagros (@Flickerh91s) September 24, 2020

Con información de El financiero.