Sin cantar, Shakira y JLo son tendencia luego del Super Bowl (Vídeos)

Ayer se realizó el evento deportivo más importante de los Estados Unidos, el Super Bowl 2021, que se desarrolló con todos los protocolos para la prevención del coronavirus.

El ganador del juego fue el equipo Tampa Bay y la banda The Weeknd puso al público a bailar en el Estadio Raymond James con los éxitos de su disco After Hours.

No satisfechos

Sin embargo, al parecer los asistentes al evento organizado por la NFL no se quedaron conformes con la actuación del cantante canadiense y volvieron tendencia en las redes sociales a Shakira, quien junto a Jennifer López realizó una de las presentaciones más recordadas de los últimos tiempos el año pasado.

No a la altura

Si bien The Weeknd cantó temas como ‘Starboy’, ‘I Feel It Coming’ y ‘Can’t Feel My Face’, a gran parte del público no les pareció suficiente e impactante su show.

Al parecer las artistas latinas dejaron la vara muy alta el año pasado y Raymond James no estuvo a la altura.

Yo buscando a Shakira de nuevo en el super bowl pic.twitter.com/6JGvCxhLHR — SlayShak (@WorldShakifans) February 8, 2021

Otro espectáculo

Los fans del Súper Bowl se descargaron en las redes sociales para criticar el show que hizo The Weeknd y Shakira se volvió tendencia debido a que los asistentes y los televidentes le pidieron a la NFL que volviese a ofrecer el show de la colombiana y la diva del Bronx.

Millones de visitas

Es más, como consecuencia del desagrado del show, el vídeo oficial del espectáculo del entretiempo de 2020 con Shakira y JLo en las primeras horas ayer domingo se encontraba sobre los 186 mil millones de visitas y ahora se acerca a las 200 mil millones.

#HalfTimeShow



Shakira también Rockeo



Hizó que el #SuperBowl resonará en todo el mundo un año atrás pic.twitter.com/WhbEPbrj9O — Aenrique (@Aenriqu96824046) February 8, 2021

Las extrañan

No hay dudas de que el público extrañó y mucho a las artistas latinas con más fuerzas de los últimos años.

No es posible que a Katy Perry, Lady Gaga, Shakira y Jlo se les exija dar buenos Shows y se vengan a conformar con un Halftime show todo mediocre. pic.twitter.com/MCrRlBPVcK — Lalonja (@Lalov39) February 8, 2021

Con información de redes sociales y terra.com.mx