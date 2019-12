Slipknot tampoco se presentó: ¿qué pasó en el Knotfest?

CIUDAD DE MÉXICO.- El domingo hubo más seguridad en el KnotFest y los organizadores dieron una explicación de lo ocurrido el sábado. Dijeron que el desorden se originó por una fisura en la valla del escenario principal, donde estarían Slipknot y Evanescence.

Al querer arreglarla, algunos se dieron cuenta y comenzaron con el caos que acabó en fogatas, instrumentos rotos y una audiencia que no vio a sus artistas favoritos.

Ya se descontroló totalmente esto… definitivamente ya no saldrá ni evanescence ni slipknot @knotfestmexico #knotfest pic.twitter.com/QYxrecSxNz — Capra 🤘 (@Gabriel_Capra) December 1, 2019

Reportan saldo blanco

Javier Castañeda, director general de Live Talent, empresa organizadora del Knotfest y Force Fest, dijo que gracias a su forma de actuar hubo saldo blanco. “Pareciera que actualmente en México es una diversión destruir cosas pero de una manera que pone en riesgo a la gente.

Dejaron fuera a bandas y no les avisaron

“El dueño del equipo de audio no nos dejó usar el micrófono, nos dijo: ‘si ustedes dicen eso nos van a (destruir las cosas)'”, explicó. El festival no comenzó a las 12:00 horas como se tenía previsto, sino después de las 15:00 horas, dejando fuera (sin algún tipo de aviso) a bandas que iban a abrir, como OBESITY, que no cobraría.

“Lo más triste fue ver a gente que quería vernos, que estaba esperando a que abrieran la puerta desde las 10:00 horas. Hasta ahora no hemos recibido ninguna disculpa”, indicó el guitarrista de la agrupación, Luis Rodríguez.

Alrededor de las 16:00 horas ya se encontraba la asistencia recorriendo el lugar, entre un dispositivo de seguridad conformado por mil 100 elementos de seguridad pública y 600 de seguridad privada. Hasta alrededor de las 19:00 horas, la asistencia era de 25 mil personas, la mitad de los que acudieron el sábado al Parque Oceanía.

Pese a la situación, muchos asistentes decidieron disfrutar de la tarde con los artistas que seguían en cartelera, entre ellos In Flames, quienes se adueñaron del escenario principal en una presentación en la que convivieron con todo el público.

Gastan 5 mil y no ven a Slipknot

Un grupo de amigos de Guadalajara gastó 5 mil pesos para ir a los dos días del festival que, dicen, fuecatastrófico.

A diferencia del sábado, el escenario principal del domingo estuvo bloqueado hasta las 16:30 horas, hora en la que Aura Rodríguez, Gustavo Rivera y Karen Casas, amigos originarios de Guadalajara, lograron acceder para presenciar los conciertos. En sus rostros había desánimo y enojo por haber invertido alrededor de cinco mil pesos cada uno en comprar pulseras preferentes, pagar avión, hospedaje y comidas, y todo para que no pudieran disfrutar.

“El sábado tuvimos una pésima experiencia, nosotros compramos pulsera preferente pero el personal no está capacitado, si los ves no son de una agencia de seguridad, rompieron la valla, nosotros que pagamos preferente y se empezó a colar gente que ni al caso, había gente sin pulsera, a un amigo nuestro le robaron el celular porque estuvieron robando mucho”, dijo Aura Rodríguez.

Karen agregó que durante la tarde escucharon a por lo menos más de 20 personas decir que les acababan de robar. El grupo de amigos se mostró molesto porque además, venía por Slipknot y Evanescence, las dos bandas que cancelaron, pero fueron los últimos en enterarse.

“Fueron buenos para avisar algo y sí, publicaron en sus redes pero acá no hay datos, las redes no funcionan y no se pudieron parar a decirlo, no fueron buenos para eso y ya casi cuatro horas después bajaron la música y nos fuimos casi a las dos de la mañana, esperando que salieran Evanescence y Slipknot”, agregó Aura decepcionada.