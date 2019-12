‘Smells like teen spirit’ de Nirvana supera mil millones de reproducciones

MÉXICO.— El video del tema ‘Smells like teen spirit’, sencillo del álbum Nevermind (1991) de la banda estadounidense de grunge Nirvana, superó los mil millones de reproducciones en la plataforma YouTube.

El video oficial de dicha canción, es el segundo clip más visto en los años 90 en esa plataforma, solo detrás de November rain, de Guns N’ Roses, se subió en junio de 2009, lo que significa que tardó poco más de una década en llegar a esta cifra.

Smells Like Teen Spirit has just crossed 1 Billion views on @youtubemusic.https://t.co/g1A9lwpAGL