Sobrina de YosStop se pone del lado de Ainara, joven que denunció a su tía

La sobrina de la youtuber también le respondió a Jack Hoffman y demostró que pese a que Yoss es su familia ella se pone del lado de Ainara.

CIUDAD DE MÉXICO.— Daff Hoffman, sobrina de la youtuber Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, explicó a Jack Hoffman, hermano de YosStop el porqué arrestaron a la también influencer.

La joven decidió opinar luego de que Jack cuestionara en un vídeo publicado en Instagram las acusaciones y aprehensión en contra de su hermana.

No confundir libertad de expresión con exposición de contenido sexual

Luego de la grabación compartida por el hermano de la presunta culpable del delito de pornografía infantil, Daff escribió un mensaje en el que consideraba lamentable la situación que estaba pasando YosStop, pero fue muy contundente al decir que no se debe comparar la libertad de expresión con la exposición de contenido sexual de un menor.

“Hola chiquito, créeme que es muy lamentable por lo que está pasando Yoseline, y aún más lo siento por la mamá de Yoseline, la señora Marina, pero no hay que perder de vista que no podemos comparar la libertad de expresión con la exposición de contenido sexual de una menor de edad, que si bien o no toda esta información no está muy clara, si compartió o no compartió los vídeos, pero por ella misma confiesa que tiene en su poder estos vídeos en donde está siendo violada y abusada una niña, menor de edad de 16 años, en donde ella no se cansa de catalogarla como una… ya sabes qué, y denigrarla y humillarla públicamente", puntualizó la sobrina de la youtuber.

Daff Hoffman indicó que Ainara Suárez necesita justicia "porque Yoseline se equivocó" pues tenía en su poder un vídeo clasificado como pornografía infantil, del cual no solo habló, también lo compartió en algunas redes sociales.

Pide orar por su hermana

El hermano de YosStop además de haber cuestionado en un vídeo: "¿Si arrestaron a mi hermana por supuestamente hablar de este video, todos los que están hablando de este caso también mencionan el video, ¿no deberían estar arrestados?" También convocó a una cadena de oración en favor de su hermana.

"Mi propósito es que nos unamos individualmente a una misma hora, proyectando esa energía, esa fuerza, para que tenga que llegar a donde tenga que llegar, cuando hacemos una oración guiada estamos más concentrados en repetir lo que esa persona que la está guiando nos diga lo que tenemos que decir" señaló el hermano de la también empresaria.

