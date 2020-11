Sofía Aragón asegura que no tuvo apoyos; 'es tan falsa', dice Lupita Jones

CIUDAD DE MÉXICO.- Ayer por la noche, Sofía Aragón, actual 'Mexicana universal' y tercer lugar en Miss Universo 2019, arremetió contra Lupita Jones, Miss universo 1991 y actual directora nacional del concurso.

La modelo acusó a Lupita Jones de no haberle pagado ni un peso durante el tiempo que residió en la Ciudad de México, preparándose para el certamen internacional. Además, contó que se gastó todos sus ahorros, y que llegó un momento en el que no tenía dinero “para comer” o para ir al médico.

En un vídeo transmitido por Instagram, Aragón confesó que sufrió violencia y ahora la organización la dejó de lado, ya que el certamen está actualmente buscando a su sucesora y ella no recibió invitación para formar parte del proyecto, que ahora se transmitirá por Imagen TV.

“Cuando me empecé a preparar para Mexicana Universal Lupita me dijo ‘para ti no hay dinero, no hay apoyo, así que hazle como quieras’. Yo soy la única reina en la historia de la organización, llámese Mexicana Universal, o Nuestra Belleza, a la que no se le da un solo peso. Tuve que pagar todos mis gasto'', aseguró Sofía.

También señaló que tras participar en Miss Universo, Lupita Jones quiso impedirle firmar un contrato con TV Azteca.

''Es tan falsa e ingrata'', responde Lupita Jones

Este martes luego de las polémicas declaraciones de Sofía, Lupita Jones realizó un vídeo en Instagram donde contó 'su verdad' de los hechos.

La exmiss universo asegura que Sofía mintió en sus declaraciones, ya que ella se encargó de conseguirle diversos patrocinios para cirugías y viajes que necesitaba realizar.

“El dinero para poder darles los premios, o lo que se necesite, sale de la comercialización del evento. Azteca no nos dio nada. Azteca comercializó. Ellos comercializaron el evento, yo no comercialicé nada, y no me dieron un centavo para poder apoyar en todo el proceso de Sofía''.

La directora de Mexicana Universal aseguró que desde un principio fue sincera la jalisciense, y le explicó cómo estaba la situación.

“Sofía no hay dinero, no tengo cómo darte un coche, o dinero o efectivo’. A la mera hora no hicieron nada por ella, nada. Y yo me eché a cuestas el sacarla adelante”, dijo Lupita Jones.

“En primer lugar, tuve que tratar de sacarla de sus depresiones, de sus traumas, de sus inseguridades''.

Según su versión, la reina de belleza presumía de ser muy conocida y querida en Guadalajara, pero hubo personas que le dijeron que "no querían tener nada que ver” con Sofía Aragón.

Jones aseguró que Sofía Aragón pudo publicar su libro gracias a ella, y también la ayudó a dar conferencias Ted Talk. Poco después la joven le confesó que TV Azteca le había ofrecido trabajar como conductora. Entonces, Jones le recordó que ambas tenían un contrato.

“Tienes un acuerdo con nosotros ya firmado. Tienes un compromiso con la organización. Cuando ya me enteré, ya había firmado", dijo la organizadora.

Sobre el hecho de haberla bloqueado en redes sociales, Jones fue tajante y severa.

“Pues sí la dejé de seguir. ¿Por qué? Porque yo no necesito estar siguiendo a una persona que sé cómo es, tan falsa, tan ingrata, todo lo que ha demostrado que es. Porque por mucho que ahora se venda como la gran-diosa yo sé de dónde viene, yo sé de qué pie cojea”, dijo, antes de afirmar que TV Azteca no quería que Aragón ganara el certamen de Miss Universo.

“Está muy indignada, y muy herida, y muy enojada porque no va a venir a entregar su corona. Hace unos meses, le dijo a una persona muy cercana a ella ‘Yo ya no quiero que mi imagen se relacione con concursos de belleza’.

Jones concluyó su vídeo, de poco más de una hora, asegurando que ella no se prestaría al juego de Sofía y que tiene todo par probar que la joven miente.

Polémicas con exreinas de belleza

Esta no es la primera vez que Lupita Jones se ve envuelta en la polémica, pues diversas exreinas de belleza entre ellas Ximena Navarrete, Miss Universo 2010, han manifestado que Lupita Jones las trató mal durante la preparación hacia algún concurso internacional.

Mexicana universal 2020

Actualmente el concurso 'Mexicana universal' se está llevando al cabo en Querétaro. 31 participantes están en buscar de representar a México en Miss Universo y en otros concursos internacionales.