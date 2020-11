Sofía Aragón dice no ser apoyada por Lupita Jones

“Para ti no hay dinero”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Sofía Aragón ha sido ignorada por Lupita Jones, bloqueada de redes sociales y omitida de cualquier evento en el que ella, como Mexicana Universal 2019, tendría que aparecer, como la coronación de su sucesora, evento al cual no ha sido requerida.

A través de un vídeo compartido en sus redes sociales, Sofía habló de las cosas que ha vivido en este camino, y al parecer, es algo que otras reinas han experimentado de diferentes maneras.

Señaló que todas las participantes en Mexicana Universal, Nuestra Belleza y Miss Universo —ella fue segunda finalista en el certamen de 2019— han sido apoyadas económicamente para trasladarse a Ciudad de México, donde recibían ayuda mensual para pagar departamento, comida, luz, gas, un coche y hasta chofer, algo que ella no recibió.

“Yo soy la única reina en la historia de la organización, llámese Mexicana Universal y Nuestra Belleza, a la que no se le da ni un solo peso. Tuve que pagar todos mis gastos para mantenerme, mis comidas, mi gasolina, todos los gastos necesarios para vivir en Ciudad de México y poder seguir adelante con mi preparación”, dijo.

Explicó que llegó a vivir a Ciudad de México gracias al Cefat, escuela de actuación de TV Azteca, de donde la llamaron en 2018. Comenzó dando conferencias para “Vive sin drogas” y de allí surgió la posibilidad de sumarse a Mexicana Universal. La televisora le dijo que si no ganaba podía volver a la escuela.

Cuando obtuvo el título decidió enfocarse en su preparación, redujo casi totalmente las conferencias y, por ende, sus ingresos económicos. Para seguir adelante usó sus ahorros, ya que la organización le dijo que no había dinero para ella.

“Cuando me empecé a preparar Lupita Jones me dijo: ‘Para ti no hay dinero, no hay apoyo y pues hazle como quieras’. Al principio se estimaban seis meses de preparación, y yo dije: ‘Ok, es poco tiempo, puedo con mis ahorros, para eso son los ahorros, para soñar y aventarte de vez en cuando’; pero llegó un momento en el que ya no podía, ustedes saben lo que es vivir seis meses de tus ahorros, ya no hay ni para comer, le llamaba a mi coach motivacional diciéndole ‘te enseño mi refri, mi cuenta de banco, tengo 100 pesos y ya no tengo para comer’”.

Recordó que en esos momentos una de sus amigas le mandó un Rappi con dos billetes de quinientos pesos y una botella de vino, como un apoyo porque solo faltaban cuatro semanas para que se fuera a Miss Universo.

“Le pedí apoyo a mi papá después de muchos años (de no pedirle nada), porque no tenía dinero ni para el doctor, yo tengo un problema ginecológico que se llama endometriosis y tenía que ir a citas constantemente con el ginecólogo, durante toda mi preparación no pude ir al médico ni una sola vez y le decía: ‘Por favor, Lupita, tengo que ir al doctor’ y ella me decía: ‘Sorry, no hay’”.

Sus coaches le dijeron que regresara la corona o resistiera un poco más. Sofía buscó apoyos económicos y los encontró.

“Para esto yo le había platicado a un amigo cercano que si me apoyaba porque él tenía conocidos en el gobierno de Jalisco y como a cualquier atleta el gobierno tiene ciertos fondos y me dieron un apoyo del fideicomiso de Guadalajara. El contrato que te hace firmar Lupita no te deja trabajar en otras campañas, te limita, y más de la mitad del dinero del apoyo (que consiguió del gobierno) fue utilizado, en vez de que fuera para mis gastos, que yo había tenido durante todos esos meses, fue utilizado para el premio que se le dio a Rubí (Pérez) de irse a Nueva York, nos fuimos cuatro personas, gracias a Dios yo estaba incluida, sin embargo esas otras dos personas de la organización pues las pagué con ese dinero que a mí me dio el fideicomiso como el apoyo y no se me hace justo. Hay que aprender a diferenciar que ese premio no lo dio la organización, lo acabó dando el fideicomiso por el amigo al que yo le pedí el apoyo, porque yo ya no tenía con qué”.

La situación se agravó cuando regresó de Miss Universo y Azteca le ofreció un contrato. Sofía se lo contó a Lupita y hubo otro quiebre. “Le dije a Lupita muy emocionada, recuerdo que era la coronación de Mexicana Universal de Puebla ese día, las personas pueden hablar por mí, el trato ni era lindo, yo le dije que tenía esa oportunidad, que por allí estaba el rumor de ‘La Voz’. Allí no sabíamos si iba o no a seguir en qué televisora, ella a mí no me comunicaba nada. Yo hice una carta redactada por parte de Azteca que yo podía entregar corona en cualquier caso, yo la tengo y ese mismo día Lupita me bloqueó de redes sociales y desde enero no sé nada de ella, no me había hablado, sigo siendo Mexicana Universal porque no he entregado corona, y no me invitó a ningún evento. Todo lo que necesitaba de mí era a través de un tercero”, detalló.

Lo único para lo que Lupita se comunicó con ella fue para sumarse a un evento en el que legisladoras de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados y participantes de los certámenes de belleza discutían la propuesta de cambiar estos concursos y evitar la utilización de recursos del gobierno en ellos.

“Decidí no sumarme con el dolor de mi corazón porque claro que es una gran plataforma en el que explotas al máximo tu potencial, sin embargo, de la violencia simbólica más fuerte que viví fue durante mi preparación, creo que ya es tiempo de alzar la voz porque no soy la primera ni seré la última”, agregó, y dijo que sus compañeras y amigas la alentaron alzar la voz.

Le envía un mensaje.

“Este mensaje va a Lupita, que tú también entiendas Lupita que gracias a ti somos muchas cosas, nos das plataformas, crecemos, nos enseñas muchas cosas y tenemos más seguridad, pero también tienes que entender que tú también lo has logrado gracias a todas las reinas que han pasado por tu organización, a todo el esfuerzo, a todas las ganas, no solo las que ganan, las que compiten, las que ni siquiera pasan, todas nosotras también te hacemos lo que tú eres Lupita, todas te llenamos a ti de posibilidades. Si no hubiera otra reina que se inscribiera a otro concurso no tendrías organización, entonces te pido por favor que valores y respetes el esfuerzo de cada una de tus reinas, tanto las que tú quieres y valoras como las que no, porque nosotras hemos hecho por ti lo que tú por nosotras”, finalizó.