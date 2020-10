Sofía Castro pasó por varias crisis debido a su físico

Confiesa que vivió bullying

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Aunque Sofía Castro siempre ha sido discreta respecto a su vida familiar, ahora que es youtuber, la actriz habló sobre el bullying que sufrió por ser hija de Angélica Rivera.

Sofía habló del acoso y las burlas que desde pequeña sufrió por su aspecto físico.

“En quinto de primaria estaba gordita y me molestaban por eso”, confesó.

La joven de 24 años detalló que tras pasar a la secundaria, acudir con nutriólogos, terapeutas y ponerse en forma, su autoestima regresó y su confianza también, incluso fue en esta etapa donde decidió ser actriz. Lo que no tenía planeado Sofía es que justo en esa época fue cuando su madre comenzó a salir con el entonces Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, lo cual desató una vez más burlas y acosos hacia ella.

“Todo en mi vida iba bien hasta que decidí ser actriz a los 14 años, mi mamá empezó una etapa de su vida diferente con una responsabilidad distinta, y ahí empezaron de nuevo las agresiones hacía mí, a mí físico, me dijeron cosas feas, me insultaban y eso me generó inseguridad”, detalló.

La agresiones en su contra dijo, hicieron que se aislara y no quisiera convivir con nadie por miedo e inseguridad, mismas que provenían de comentarios que hacían sobre ella en las redes.

“Gracias a Dios tengo dos papás, hermanas increíbles y un novio que me apoyan”, dijo la actriz.

Un vídeo más

El canal de Sofía Castro tiene más de dos mil 200 seguidores y el vídeo en el que habla de esta complicada parte de su vida ya suma casi seis mil visualizaciones. La actriz prometió hacer un vídeo más para seguir hablando del bullying. Incluso lo hará con un especialista y amigos.