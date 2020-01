Sofía Castro sin maquillaje y "en fachas" lucha por una oportunidad

View this post on Instagram

La descarada...❤️💃🏼 este baile no lo espere bailar ayer pero por algo pasan las cosas estoy segura !!! Y aún con el resultado final este baile tiene un significado muy importante para mi porque la canción es de una novela de mi papá “RUBÍ” así que está salsa se la dedico a él @elgueromex , a su carrera y a todo su trabajo que lleva haciendo desde hace mucho tiempo, yo veía la novela de chiquita y jamás me imagine hoy estar bailando esta canción y homenajeando a mi papá así que a pesar de todo lo disfrute y me divertí. Este baile fue para ti papá, gracias por ser el más fregón de todos ❤️Quería seguir guardando este baile porque de verdad me gustaba mucho y tuve al mejor compañero @jonplaterodude para hacerlo, me ayudo, me calmo los nervios porque si aunque no lo crean estaba muy nerviosa pero lo saqué y al final logre que el jurado se parara a aplaudirme y todo el público también y al final de todo eso es lo q más importa ❤️ Also I wanna thanks my beautiful @melissamitro for helping me with this dance you are the best!!! LOVE YOU ALL !!!