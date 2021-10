Sofía Castro y Paulina Peña no están distanciadas

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Sofía Castro echó por tierra los rumores que aseguraban que entre ella y las hijas de Enrique Peña Nieto, exesposo de su mamá, ya no existía una amistad.

La hija de Angélica Rivera confesó, como pocas veces, cómo es su relación con Paulina Peña Pretelini, la primogénita del exmandatario mexicano, y hasta aseguró que Paulina le llamó para contarle de su compromiso con Fernando Tena.

“Paulina me marcó, yo me estaba haciendo las uñas, entonces me dijo: ‘No digas nada’. Yo no podía gritar en el salón porque nadie se podía enterar”, dijo Sofía.

“Me da mucho gusto, es mi hermana”, agregó en entrevista con “Suelta la Sopa”.

Sofía Castro explicó por qué no escribió una felicitación a Paulina Peña en Instagram el día que la hija del político compartió su futura boda.

“El que no haya escrito (en redes) no quiere decir que no exista una relación. Cuando ella me marcó me dijo: ‘Te quería marcar porque siempre hablamos de este momento'. ¡Qué mujer no va a querer que a su hermana le den su anillo!”, comentó Sofía.

Además, habló de un tema del que pocas veces aborda. “Desde que mi mamá empezó a relacionarse con Peña Nieto siempre quisieron contrapuntearnos a Paulina y a mí porque éramos las grandes. Se ensañaron, en decir que no nos llevábamos, que si competíamos por el vestido. La gente hizo solita una competencia que nunca existió entre nosotras”, aseguró la actriz.