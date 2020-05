Sofía Niño de Rivera desata burlas al "batear" a una aerolínea

Sofía Niño de Rivera reclamó a una aerolínea el que usaran una fotografía de su Instagram para ofrecerle un “convenio” que beneficiaría también a sus seguidores. No obstante, el reclamo solo generó burlas para la standupera y de paso para la aerolína que fue “bateada”.

La tarde de este lunes, una conocida aerolínea tuiteó: “¡También te extrañamos! Queremos llevarte a ti, a tu esposo, a tu bebé y a tu prima de viaje, y además te damos otros 5 boletos para tus seguidores para que volemos juntos. Solamente pedimos algo a cambio: que nos cuentes unos chistes en el vuelo...¿qué piensas, @sofffiaaa ?”.

Lo anterior en respuesta a una publicación de la también actriz quien compartió con sus seguidores que extrañaba montarse en un avión junto a sus amigos y esposo. Sofía utilizó la misma red social para responder:

Si bien es conocido el humor ácido de la comediante, los usuarios en redes sociales no tardaron en hacer burla de ella por “darse demasiada importancia”, cuando la aerolínea solo intentaba lanzar un ofrecimiento.

Los usuarios no tardaron en hacer memes del hecho, que rápidamente se volvió tendencia en México.

Ahora que es tendencia Sofía Niño de Rivera les recuerdo que a mi siempre me pareció una malísima comediante, eso no me hace ni mejor ni peor persona, simplemente me hace tener Mejor gustos en comedia (a mi criterio)