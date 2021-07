Solicitan donadores de sangre para el actor Mauricio Herrera

Tras una aparatosa caída en el baño, ahora sus conocidos solicitan donadores de sangre tipo O Negativo.

CIUDAD DE MÉXICO.— Mauricio Herrera, actor y comediante será sometido a una cirugía de cadera, es por ello que su esposa y conocidos pidieron a través de redes sociales donadores de sangre tipo O Negativo.

El actor de 87 años sufrió en agosto de 2020, una caída en el baño de su casa, así lo dio a conocer durante una entrevista televisiva.

"El baño tiene dos escalones y me levanté muy seguro, iba yo caminando, subí el primer escalón y en el segundo perdí el equilibrio y me fui para atrás y me giré para no pegarme en la cadera, porque tengo la cadera mal", dijo en aquel momento.