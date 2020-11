La Miss de Sinaloa reveló lo que tenía que hacer para verse delgada, pues Lupita Jones se lo exigía.

SINALOA.— Elena Lizárraga, quien fuera Miss Sinaloa en 2016 reveló a un programa de espectáculos la dieta que Lupita Jones le impuso para bajar seis kilogramos en una semana.

La también actriz comentó que ese régimen alimenticio la hizo padecer muchos dolores además de no poder dormir.

“No dormía, me dolía la cabeza, me dolía el estómago, me dio gastritis, me descompensé totalmente”, expresó la reina de belleza a Javier Ceriani en el programa que trasmiten por YouTube.

"A base de almendras"

En entrevista con ‘Chisme no Like’, Elena dio a conocer que Lupita Jones la obligó a bajar de peso comiendo solo almendras y nada más.

“Me hizo bajar 6 kilos en una semana comiendo puras almendras”, expresó la Miss de 2016.

Pero la joven también detalló las rutinas extremas que la exMiss Universo 1991 imponía sobre la participantes a reinas de belleza, quienes debían estar "hechas un palo" según lo dicho por la sinaloense.

“Me levantaba a las cinco de la mañana a hacer una hora de cardio a diario y luego regresaba a la una sin haber comido para darle a las pesas, pero en una semana bajé 6 kilos”, dijo la modelo.

Luego de las declaraciones de la joven, los conductores la cuestionaron sobre si le diría algo a Lupita Jones, a lo que ella respondió:

“Le diría que por qué actuó de esa manera y por qué es una mujer tan mala, que le va metiendo el pie a cada concursante [...] En vez de hacernos crecer, no es cierto, ella misma nos cierra las puertas”, concluyó la joven.

Mira lo que dice la joven a partir del minuto 17:50

Al final, la modelo alentó a las chicas a no participar en este tipo de certámenes mientras sean dirigidos por personas como Lupita Jones.- Con información de Chisme no Like.