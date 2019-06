“Solteras” con éxito

El filme mexicano supera en taquilla a “Godzilla 2”

“Solteras” es una comedia mexicana que se estrenó en los cines el 7 de junio pasado, pero pareciera que el público no va a ver cine, sino otra forma de expresión, ya que se “clavan” tanto con la historia y lo que le sucede a la protagonista que a lo largo del filme abundan los comentarios hacia el personaje con recomendaciones como “no, no hagas eso”, “eso está mal” o incluso “yo hice eso” o “eso me pasó a mí”.

Así se lo platica al Diario Luis Javier M. Henaine, director de la cinta, quien escribió el guión junto con Alejandra Olvera, con quien también años atrás hizo mancuerna para el guión del filme “Tiempos felices”.

Cuenta que ya fue a ver la película cuatro veces al cine con público real, es decir no a la función con invitados y amigos que te dicen “está padre”, sino con personas que pagaron su boleto para ver la película, a fin de ver cómo reaccionaban a la producción mexicana.

Dice que siempre hace ese ejercicio para ver qué le causa al público, qué les hace reír y qué no, y le sorprendió darse cuenta que “Solteras” se convierte en una cinta interactiva, pues prácticamente los asistentes —sobre todo las mujeres— dialogan con las protagonistas, les aconsejan qué hacer y qué no y, claro, también se identifican con ellas.

La película mexicana “Solteras” debutó en el cine el viernes 7 pasado y cerró el fin de semana en el cuarto lugar entre las más taquilleras, superada por “monstruos hollywoodenses” como “X-Men; Dark Phoenix”, “Aladdin” y “Godzilla 2: el rey de los monstruos”.

Sin embargo, el miércoles pasado ya estaba en tercer lugar, lo que tiene contento al director de esta comedia.

Comparte que la actriz Cassandra Ciangherotti, quien protagoniza la película, hace un excelente trabajo actoral, al grado que se metía tanto en el papel y era tan intensa que el director tenía que recordarle que se trataba de una comedia.

Y es que el tema que aborda el filme “tiene muchas capas y da para una reflexión profunda”, pero es tratado de una manera ligera en el tono de comedia.

Luis Javier cuenta que la historia versa sobre una joven que siente la presión social de tener que casarse, por lo que está decidida a buscar marido antes de cumplir 30 años de edad, pero al no conseguirlo acude a una casamentera que da consejos y orientación a mujeres solteras para encontrarlo.

En “Tiempos felices”, la primera película de este director, se tocaba un tema similar pero desde el punto de vista masculino, por lo que le pareció interesante presentar una propuesta femenina, de qué ocurre ante la presión social que orilla a muchas mujeres a casarse aún sin desearlo, dando como resultado que muchos de esos matrimonios terminen en divorcio.

El director de “Solteras” se considera afortunado de contar para esta película con el ensamble de actores que son parte de la misma, pues todos son talentosos e hicieron un gran equipo.

Gabriela de la Garza, Mariana Cabrera, Flor Eduarda Gurrola, Irán Castillo, Sophie Alexander-Katz, Diana Bovio, Andrés Almeida, Juan Pablo Medina, Pablo Cruz, Leonardo Daniel, Mar Carrera y Francisco de la Reguera on parte de los actores principales del elenco de esta película.

Finalmente, el entrevistado invita al público a divertirse, reír y apoyar al cine mexicano acudiendo a ver esta película que continua en la cartelera de los cines de todo el país.— Iris Margarita Ceballos Alvarado