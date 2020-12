Solución temporal: HBO Max y los cines proyectarán esperados títulos

NUEVA YORK (AP).— En el cambio más radical de un estudio de Hollywood en lo que va de la pandemia, Warner Bros. Pictures anunció que todas las películas que estrenará en 2021 —incluyendo una nueva película de “Matrix”, “Godzilla vs. Kong” y la adaptación de Lin-Manuel Miranda “In the Heights (En un barrio de Nueva York)” — se transmitirán por “streaming” en HBO Max al mismo tiempo que se presentan en cines.

Entre los diversos cambios de planes para los estrenos desencadenados por la pandemia, ningún estudio ha adoptado tanto el “streaming” como un salvavidas.

Pero tras las ventas decepcionantes de boletos para “Tenet” y con la mayoría de los cines cerrados en Estados Unidos, Warner Bros. cambiará a un modelo de distribución híbrido. Las películas debutarán simultáneamente en cines y en HBO Max en Estados Unidos. Tras un mes se presentarán sólo en cines.

La medida sigue la decisión de Warner Bros. de estrenar “Wonder Woman 1984” en HBO Max este mes, además de los cines. Si ese cambio sacudió a la industria, el anuncio de ayer hará que Hollywood se agite.

“Ante el momento sin precedentes en el que nos encontramos necesitábamos una solución creativa para atender a nuestros fans, nuestros cineastas y a nuestros exhibidores”, dijo Ann Sarnoff, directora ejecutiva de WarnerMedia Studios, en una entrevista.

“Lo grande y atrevido es una necesidad ahora”.

Ann Sarnoff la calificó como una “solución temporal” y “un plan de un año”. El estudio dijo que las otras opciones como estrenar películas de gran presupuesto sólo en cines con aforos reducidos o aplazar películas otro año no eran atractivas. La medida de Warner Bros. equivale a reconocer que cualquier recuperación total de los cines está a un año de distancia o más.

“Necesitamos que la gente regrese a los cines a su máxima capacidad en algún momento. Si lees a los expertos médicos eso llevará un tiempo”, dijo Ann Sarnoff.

“Si viéramos que se aproxima el final de la pandemia podríamos tener una estrategia diferente, pero no lo vemos en este momento”.

HBO Max está disponible sólo en Estados Unidos. A nivel internacional las 17 películas del estudio planeadas para 2021 se estrenarán en cines.

La decisión de Warner Bros. resuena porque el estudio de 87 años responsable de “The Wizard of Oz (El Mago de Oz)” ha sido por mucho tiempo un líder en el mercado de Hollywood y conocido por apoyar a los cines. Generalmente se encuentra entre los dos principales estudios por participación en el mercado en la última década, más recientemente superado sólo por Walt Disney.

Las películas de Warner suelen recaudar entre 1,500 y 2,000 millones de dólares anuales por venta de boletos en Estados Unidos y Canadá, mucho dinero por compensar para los suscriptores de HBO Max.

Warner Bros. confirmó que las películas estarán disponibles para los suscriptores sin cargo extra.

“No puedo hacer comentarios sobre cómo funcionará la economía de esto, necesitaría una bola de cristal para eso”, dijo Ann.

“Pero me siento muy optimista de que esta es una situación de ganar para nuestros fans, nuestros cineastas y nuestros exhibidores”, aseguró.

De un vistazo

Siguen en espera

Los estrenos de Warner Bros. para 2021 incluyen muchas de las películas principales que se estrenarían en el año como “Dune (Duna)”, “The Suicide Squad (El escuadrón suicida)” “Tom & Jerry”, “The Conjuring: The Devil Make Me Do It”, “King Richard” y “Judas And The Black Messiah”, entre otras.

Decisiones difíciles

La medida de los estudios Warner Bros. sólo aumenta “el dolor” de los exhibidores. Después de estar cerrados gran parte el año, los cines reabrieron a finales del verano en la mayor parte de Estados Unidos con excepción de puntos clave, que incluye Los Ángeles, California, y Nueva York.