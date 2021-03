Song Kang y sus próximos K-Dramas, tras despedirse de ''Love Alarm''

Con el estreno de “Love Alarm: Temporada 2”, el nombre de Song Kang (intérprete de Hwang Sun Oh en la serie) resuena a través de redes sociales, ya que la pandemia del Covid-19 no ha logrado disminuir la agenda del actor surcoreano.

Tras el éxito de la serie, transmitida a través de Netflix, que Song Kang protagoniza al lado de Kim So Hyun, Jung Ga Ram, el actor de 26 años tiene varios proyectos, uno de los cuales se presenta precisamente en los últimos días de marzo.

''Navillera'' llega a Netflix

El 21 de marzo próximo, Song Kang regresa a la pantalla chica con Navillera (“Like Butterfly”), acompañado del veterano Park In Hwan, en un drama en que el joven surcoreano demostrará una vez más su versatilidad histriónica al interpretar a un bailarín de ballet.

"Navillera" cuenta la historia de Deok Chul (Park), que comienza a aprender ballet a la edad de 70 años, y el joven bailarín Chae Rok (Song), que se pierde mientras persigue sus sueños. La serie también estará disponible en Netflix.

Kang Song, elegido para un nuevo drama con Park Min Young

Por si fuera poco, el actor acaba de ser confirmado como protagonista de un nuevo drama, cuyo título provisional es “Cruel Story Of Office Romance”, a pesar de las dudas por la diferencia de edad entre el actor y la protagonista femenina: Park Min Young, quien este año cumple 35 años de edad.

Park Min Young y Kang Song protagonizarán un nuevo drama coreano, bajo el título provisional de “Cruel Story Of Office Romance”

No obstante, ambos actores pertenecen a la misma agencia (Namoo Actors), y no sería la primera vez que puede ver en pantalla a dos actores de diferente edad; tal es caso del exnovio de la propia Park Min Youg; el actor Lee Min Ho, quien era diez años menor que su compañera Kim Hee Sun cuando protagonizaron “Faith”.

Lee Min Ho y Kim Hee Sun protagonizaron en 2012 el K-drama "Faith"

Además, Min Young y Kang ya habían participado juntos en un drama anterior (“When the Weather is Fine”, 2020), por lo que se augura una buena química en pantalla.

Kang Song y Park Min Young en una imagen del drama coreano “When the Weather is Fine”, de 2020

Con tan solo 26 años de edad, Kang Song se ha convertido en una de las promesas jóvenes de la televisión en Corea del Sur, que lo ha llevado a protagonizar varios proyectos en Netflix, pues también se le puede ver en el drama “Sweet Home”, un thriller que también le ha valido varios seguidores.

Como actor inició su carrera en 2017 con la serie a “The Liar and His Lover”, pero el verdadero éxito lo alcanzó en 2019 con la primera temporada de “Love Alarm” y su papel como Sun Oh, uno de los enamorados de Kim Jojo.