Sophie Turner considera “irrespetuoso” rehacer la temporada final

La petición hecha en Change.org para que se vuelva a grabar la última temporada de la serie Game of Thrones ha llegado a molestar a los actores, tanto que Sophie Turner ha declarado al New York Times que la petición es “irrespetuosa” para las cientos de personas que trabajaron en el show.

Sin embargo, Sophie no es la única molesta con esta petición, ya que los actores Isaac Hempstead-Wright y Emilia Clarke, también han respondido con enojo a dicha petición hecha por los fans de la serie.

Sophie Turner: “Hay un nivel de falta de respeto”

Sophie considera que el disgusto de la gente por el final de la temporada no es algo nuevo, pues cree que esta reacción es algo muy común y que se seguirá viendo.

Foto ilustrativa. Vía Perú21

“Pasa lo mismo con todos los finales o finales de temporada, si no va de la forma que ellos quieren, entran en pánico y lo odian y no quieren saber nada de ello porque no ha resultado ser lo que querían”.

A pesar de que ha intentado tomarse las cosas de la mejor manera, Turner no ve justificable la demanda de los fans de regrabar un nuevo final.

Asimismo, al sentir dicha petición como un ataque casi personal, ella se ha mostraba totalmente en contra, declarando a New York Times:

“Creo que lo de la petición y todo eso es algo muy irrespetuoso hacia el equipo y los cineastas que han estado esclavizados por esto durante 10 años, han grabado 11 meses para esta temporada final y han cargado con la responsabilidad de cincuenta y tantas escenas nocturnas”.

“Me parece que hay un nivel de falta de respeto en ello con el que no estoy de acuerdo en absoluto”.

Por su parte Isaac Hempstead-Wright ha declarado en entrevista al The Wrap:

Foto ilustrativa. Vía Inverse

“Creo que la petición no es más que una clase de gesto extraño y juvenil”.

“No tiene sentido pedir que se ruede de nuevo la serie, aunque pueda entender el desencanto de los fans”. “La gente tiene todo el derecho a reaccionar como quieran, es totalmente justo y ya dijimos desde el principio que no a todo el mundo le iba a gustar el final”.

Emilia Clarke apoya la molestia de sus compañeros

En una entrevista con The New Yorker, Emilia Clarke comentó que no estaba al tanto de la petición, pero se le preguntó qué querría que sucediera si la Temporada 8 se rehiciera y respondió:

Foto ilustrativa. Vía Hypebeast

“Sólo puedo hablar por mi personaje y con las personas que interactúo con el programa. Pero me encantarían más escenas conmigo y Missandei”. Ampliando un poco más sus declaraciones, ella explico: “Me hubiera encantado algunas escenas más entre Grey Worm y Missandei. Me hubiera encantado ver un poco más entre Cersei… El genocidio estaba ahí. Eso siempre iba a suceder. Y creo que hay más disección y esas escenas bellamente escritas que los chicos tienen entre los personajes, que estamos más que contentos de sentarnos allí y ver diez minutos de dos personas hablando, porque es hermoso. Quería ver un poco más de eso. Pero no estoy en posición de criticar a los genios que han escrito cosas maravillosas por ocho temporadas”.

La petición de los fanáticos para que la Temporada 8 se rehaga “con escritores competentes”, recientemente superó el millón de firmas.