Editan versión de superhéroes

Sorprende El Hombre de Acero con traje negro

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Las personas que pudieron presenciar la Justice Con, evento dedicado a la Justice League (La Liga de la Justicia), se llevaron varias sorpresas pues, además de ver la participación del cineasta Zack Snyder, recibieron una probadita de lo que vendrá en la versión editada de los héroes de DC, en la que se incluiría un Supermán con traje negro.

Fue en esa convención digital en la que se compartió el material para celebrar al grupo de héroes que en la pantalla grande lo han conformado Gal Gadot (Mujer Maravilla), Ben Affleck (Batman), Jason Momoa (Aquaman), Henry Cavill (Supermán) y Ezra Miller (Flash), entre otros.

Fue tal la emoción de ver esos pocos segundos de la “Snyder Cut” que rápidamente en Twitter se volvió tendencia Supermán por el traje que porta en ese clip, en el que el superhéroe se presenta ante Alfred Pennyworth (Jeremy Irons).

Seguidores y participantes de la Justice Con quedaron boquiabiertos, como si no dieran crédito a lo que estaba sucediendo. Desde hace años se comentaba en redes sociales y sitios de internet que luego de los sucesos de “Batman vs Supermán”, en lo que El Caballero de la Noche, El Hombre de Acero y la Mujer Maravilla terminaron con la amenaza de Doomsday en la Tierra, sería el hijo de Kryptón quien volvería, aunque de una forma distinta.

De acuerdo con “Smash”, Kal-El, nombre verdadero de Supermán, volvió a la vida en 1993 en “The Man of Steel No. 25” y “Supermán No. 81” con un traje negro y una “S” color plata, más serio y preparado para enfrentarse a problemas extremos. Previamente se conoció un poco de la escena en la que Alfred habla con alguien agradeciendo su regreso, pero no se mostraba quién era.

En el universo fílmico de DC ya se había visto a Supermán de negro, cuando el General Zod invadió la mente de Clark Kent.

Fabian Wagner, director de fotografía de “Justice League”, reveló en diciembre de 2017 que la escena en la que aparecía Supermán con traje negro fue borrada en la edición final, por lo que se quedó pendiente en los anhelos de los fans.

El estreno de “Justice League” en los cines dejó sabor amargo a los fans de los superhéroes, que pidieron ver la edición final de Zack Snyder, la cual daría un mejor sentido a la historia.

Para terminar la versión de Snyder se tendrían que invertir 20 millones de dólares. Finalmente se reveló que la deseada versión llegaría a HBO Max.

Liga Versión

Se espera que la versión de Zack Snyder tenga un mejor argumento para Batman.

Interés

Actores han manifestado sus deseos por ver la versión final del cineasta, como Henry Cavill.

No las quiere

En este “corte final” el cineasta no usará ninguna de las escenas rodadas por Joss Whedon, quien terminó de editar la película de “La Liga de la Justicia” que finalmente llegó a las salas de cine.