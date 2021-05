Sorprende Elliot Page y sus abdominales al 'debutar' en bañador

Elliot Page sorprendió a sus seguidores en Instagram, luego de compartir una imagen en la que se puede ver su abdomen trabajado en su primera vez usando un bañador, según destacó en la fotografía que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Han pasado tan solo seis meses desde que Elliot Page decidió compartir con el mundo su verdadera identidad, lo que le valió un divorcio y un largo proceso de adaptación para su nuevo cuerpo. El esfuerzo ya ha rendido frutos.

Y es que muchos no pudieron dejar de notar el esfuerzo físico que ha invertido el actor, quien luce una amplia sonrisa que para muchos otros es la reafirmación de su libertad.

No obstante, la tendencia en redes sociales también incluyó comentarios transfóbicos, entre quienes consideran y llaman “aberración” el resultado de la transformación del intérprete, antes conocido como Ellen Page, protagonista de “Juno” y “X-Men: Días de un futuro pasado”, entre otros.

Elliot Page looks so happy, and I’m here for it. I clearly need to be here for his ab workout as well https://t.co/yDCtexdulm