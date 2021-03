“Cepillín” deja una historia en la Teve, la música y el cine

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Ricardo González “Cepillín” tomaba con tranquilidad el tema de la muerte. De acuerdo con su hijo Ricardo Jr. fue un tema que “El payasito de la tele” siempre aceptó.

“Él decía que no te vas al cielo, que el cielo está aquí, a lo mejor es como en otra perspectiva”, comentó afuera de la funeraria (Gayosso) en donde aye fue velado el payaso.

El actor falleció ayer por la mañana después de una semana hospitalizado y en la que se le detectó cáncer.

“Cepillín” llegó a un hospital de Ciudad Satélite a causa de un dolor en la espalda causado luego de trastabillar en las escaleras, posteriormente tuvo que ser operado y se le pusieron ocho clavos. Aunque se le iba a dar de alta el viernes pasado esto no sucedió pues su salud empeoró hasta que fue puesto en terapia intensiva por una neumonía.

Aunque siempre lo caracterizaba una sonrisa, durante su vida “Cepillín” tuvo que lidiar con más de una difícil batalla.

Fue valiente ante varias enfermedades durante más de 15 años, la última de ellas un cáncer en la columna vertebral. Durante su carrera, reconoció que muchos de sus problemas habían sido causados tras su adicción al tabaco, que fumó por más de 40 años, sin embargo también afirmaba que estaba listo para enfrentar las consecuencias de salud que se le presentaran y consciente de disfrutar la vida mientras fuera posible.

“Ya llevo tres infartos, tengo 70 años y Dios me ha dado muchas horas extras”, dijo en 2016. Ayer, la muerte alcanzó a “Cepillin”, pero queda su legado musical y visual, pues no sólo fue ganador de 11 discos de oro, sino que también participó en tres películas y series de televisión.

“Creo que soy una persona que Dios me dio la oportunidad de hacer lo que más me encanta, de entretener a la gente, de disfrutar. Soy un bendecido”.

Por la pandemia del coronavirus el payaso fue retrasando su retiro.

“El tiempo que se retrase esta pandemia es el tiempo que yo voy a retrasar mi despedida”, dijo a finales de 2020.

Ricardo González pensaba comenzar la gira en febrero pasado, al cumplir 50 años de payaso y 75 de edad.

En aquel momento “Cepillín” se encontraba trabajando como parte del elenco de “El cuarentenorio cómico” y lamentó que su gira del adiós se pusiera en pausa por la pandemia.

La celebración no se había cancelado pues el payaso tenía planes a futuro. “El próximo año (2021) me gustaría trabajar en el circo todo el año”, dijo en una de sus últimas entrevistas para El Universal.

“Cepillín” tenía mucha actividad en las redes sociales. A fines de enero, su cuenta en TikTok llegó al millón de seguidores. Agradecía haber entrado a una nueva forma de comunicación impulsado por sus hijos, demostrando estar vigente tras más de 50 años de carrera, que le redituó vivir bien, no así el último año debido a la pandemia.

El actor estaba por quedarse sin dinero. Y tenía en mente acudir al Monte de Piedad para empeñar cosas y obtener algo de efectivo. “No tiré mi fortuna, ni la dilapidé, ni en alcohol, ni en otras cosas”, aseguró.

“Estuve trabajando toda mi vida, fui uno de los artistas que hizo mucho dinero y lo distribuí entre mi familia, mis amigos, muchas personas podrán decir que ‘Cepillín’ ayudó a que operaran a su hijo, a tomar un avión, a muchas cosas”, agregó muy orgulloso.

A sus padres los mandaba de viaje a donde quisieran y a sus hijos les regaló una casa como herencia. Su esposa y él tenían dos residencias. “Pero ahora la fluidez económica es la que me está llevando la fre..., no tengo ni un cinco”.

En 2016, “Cepillín” ya sabía que el día que falleciera, sería debido un infarto. Acababa de pasar por una insuficiencia cardiaca y los doctores, al ver su flaqueza, le habían prohibido únicamente comer sal. Y bromeó, como casi siempre al hablar con alguien. “(Un infarto) Es una bonita muerte, me he muerto dos veces y no siento nada. Dicen que se ve un túnel, que hay una luz, que hay música, que ves hasta a tus familiares, pero yo creo que eso es para la gente que tiene lana, los fregados nos vamos a otro lado”, dijo en broma en esa ocasión.

“Un circo no debe cerrarse nunca porque es la risa de los niños, si los niños no ríen es porque los adultos no hacemos cosas bonitas. Lo más necesario para el mundo es volver a reír”, idea con la que Cepillín llegó hasta sus últimos días.

Actor y amigo Mensajes de despedida

La muerte de Ricardo González “Cepillín” consternó al gremio artístico, incluso de otros países.

Hasta siempre

“Hoy es un día muy triste para mí, ya que se nos adelantó un gran amigo a quien conocí en los años 80. Mi querido Ricardo González, hombre trabajador, honesto y de gran calidad humana", expresó el ministro de Turismo, Miguel Torruco. Verónica Castro compartió una fotografía en la que se le observa a ella y a Cristian Castro en los brazos del payaso. “Todos tenemos un lindo recuerdo tuyo y vas a estar siempre en nuestro corazón queridísimo Cepillín”.

Desde Palacio Nacional

El presidente Manuel Andrés López Obrador envió sus condolencias; en Twitter el mandatario compartió un encuentro con el payaso en 2019. Yuri, Aleks Syntek y Carmen Salinas también despidieron a su amigo.