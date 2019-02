Spider-Man: Into the Spider Verse gana como mejor película animada

México(Notimex).- La cinta “Spider-Man Into The Spider-Verse”, en la que 24 mexicanos trabajaron en su producción, obtuvo el Oscar como Mejor Película de Animación en la 91 entrega de los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman, Phil Lord y Christopher Miller se llevaron la estatuilla dorada por su trabajo en la cinta estadunidense.

En el Teatro Dolby, los productores agradecieron a sus familias y al equipo de producción que hizo posible conquistar el galardón este domingo.

En esta categoría, el filme animado por computadora se enfrentó ante “Incredibles 2”, “Ile of Dogs”, “Mirai” y “Ralhp Breaks the Internet”.

“Hay un héroe en todos nosotros, y no podríamos haberlo hecho sin ti. Gracias a la Academia por reconocer al increíble equipo detrás # SpiderVerse: ganador-mejor largometraje 🏆 animado”, publicaron en la cuenta oficial de Twitter.

There’s a hero in all of us, and we couldn’t have done it without you. Thank you to the Academy for recognizing the incredible team behind #SpiderVerse: Winner – Best Animated Feature 🏆 pic.twitter.com/qxBq9dJlHq

— Spider-Man: Into The Spider-Verse (@SpiderVerse) 25 de febrero de 2019