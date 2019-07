Spider-Man mantiene su liderato en taquilla

México, (Notimex).- La película “Spider–Man: Lejos de casa”, protagonizada por Tom Holland, se mantiene en el liderato de la taquilla de Estados Unidos en su segunda semana de exhibición, al recaudar 45.3 millones de dólares.

La última aventura del hombre araña, que debutó en las salas de cine de Estados Unidos el 4 de julio con una cifra de 39.2 millones de dólares, acumula 274.52 millones de dólares en ingresos, de acuerdo con datos de Box Office.

En la taquilla internacional, el filme dirigido por Jon Watts consiguió una recaudación de 572.50 millones de dólares, con lo que alcanzó una cifra de más de 847 millones de dólares de ingresos en las salas de cine en todo el mundo.

Los 572.50 millones de dólares procedentes de las salas de cine en el resto de los países hacen que el filme del “trepamuros” el más taquillero fuera de Estados Unidos, al superar los 555 millones de dólares que recaudó Spider-Man 3 fuera de territorio estadounidense.

Segundo lugar

La película de animación “Toy Story 4” se colocó en el segundo puesto con 20.66 millones de dólares, cifra con la que llega a 346.39 millones de dólares sólo en cines estadunidenses en su cuarto fin de semana en cartelera.

En la taquilla internacional, la historia de “Woody”, “Buzz Lightyear” y el resto de los juguetes logró otros 48.1 millones durante este fin de semana, con lo que su acumulado global asciende a 771.06 millones de dólares.

En el tercer puesto de las cintas más taquilleras de este fin de semana en Estados Unidos, se colocó la cinta de terror “Crawl”, dirigida por Alexandre Aja, con ingresos por 12 millones de dólares.

El nuevo proyecto de Aja está protagonizo por Kaya Scodelario y Barry Pepper y en él, la actriz interpreta a una joven que mientras lucha por salvar a su padre durante un huracán de categoría 5, queda atrapada en una casa que se inunda e invaden caimanes, los depredadores más salvajes y temidos de Florida.

En tanto que, la historia de un taxista que se ve involucrado en una persecución a un asesino y traficante de drogas en “Stuber: locos al volante” se colocó en el cuarto puesto con ingresos de 8.04 millones de dólares en su fin de semana de debut.

Últimos lugares de taquilla

“Yesterday”, que cuenta la historia del cantautor británico “Jack Malik”, quien luego de un accidente se da cuenta que es la única persona capaz de recordar a The Beatles, se ubicó en la quinta posición con recaudaciones de 6.75 millones de dólares.

“ Aladdin”, “Anabelle: comes home”, “Midsommar”, “The secret life of pets 2”, “Men in Black International”, y “Rocketman” completan la lista de las 10 películas más taquilleras en la Unión Americana.