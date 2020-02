¿Spiderman bisexual y con novio? Una posibilidad en "Spider-Verse"

EE.UU.— De acuerdo con varios medios, en la nueva película de "Spiderman", el personaje tendrá múltiples personalidades.

Por lo que podrían reunir a los tres actores que han interpretado el papel en versiones anteriores.

Además uno de los intérpretes será miembro de la comunidad LGBTTTI+.

Reunir a los Tom Andrew y Tobey es la misión

Según información proporcionada por el sitio We Got This Coevered, la cinta titulada “Spíder- Verse”, reunirá a los tres interpretes del "hombre araña" y ellos son los actores Tom Holland, Andrew Garfiel y Tobey Maguire.

Por otro lado, se ha mencionado la posibilidad de que uno de los interpretes será una persona diversa, toda vez que, “los rumores señalan a que uno de ellos será bisexual y tendrá un novio en esa película”, de acuerdo nuvamente con información del sitio We Got This Coevered.

En caso de llegar a confirmar alguno de estos rumores el actor Andrew Garfiel sería el favorito por los productores para representar la diversidad sexual.

