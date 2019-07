“Spiderman”, este fin de semana, sin rival en cartelera

Cinéfilos verán grandes estrenos

LOS ÁNGELES (EFE y AP).— Las aventuras del hombre araña regresan a los cines con “Spiderman: Far From Home”, una película de Marvel Studios que tendrá poca competencia en la cartelera de un fin de semana largo en Estados Unidos por la celebración, hoy, del Día de la Independencia.

Con Tom Holland una vez más al frente del reparto, “Spiderman: Far From Home” es la secuela de “Spiderman: Homecoming” (2017) y, bajo la dirección de nuevo de Jon Watts, incluye en su reparto a Zendaya, Jake Gyllenhaal, Marisa Tomei y Samuel L. Jackson.

Tras la derrota final de Thanos en “Avengers: Endgame” (2019), Peter Parker se va de vacaciones con sus amigos a Europa sin saber que ahí deberá hacer frente a una nueva amenaza para toda la humanidad.

En una visita reciente a Ciudad de México previa al estreno local de hoy, los astros de Hollywood Tom Holland y Jake Gyllenhaal fueron esperados por admiradores afuera del hotel donde dieron entrevistas.

Adentro se mostraron muy felices, y Holland incluso publicó un vídeo en su cuenta de Instagram en el que “despierta” de un claquetazo a Gyllenhaal y éste le pregunta, “¿Estamos en México?”

Esta es la primera película de superhéroes para Gyllenhaal, quien ha demostrado su gran versatilidad en cintas que mezclan suspenso y acción como “Nocturnal Animals” (“Animales nocturnos”), “Everest” y “Nightcrawler” (“Primicia mortal”). En “Far from Home” interpreta a Mysterio, guerrero de otra dimensión.

“Me encantó la primera película de esta franquicia, me parece que Tom es el mejor Spiderman que ha habido hasta ahora”, dijo Gyllenhaal sobre los motivos que lo llevaron a elegir este papel para estrenarse en el género. “Cuando me mostraron lo que era el personaje y su interacción con Peter (Parker), no era lo que yo esperaba. Me emocionó mucho. Pensé, ‘esta es una pareja dispareja’, me gustan los dúos poco probables”.Holland, quien en algún momento fue considerado para hacer la voz de Peter Parker en la cinta animada laureada con el Oscar, confesó que “estaba triste porque no se pudo hacer. Pero cuando vi la película con él (Jake Johnson) es tan perfecto en el papel, es increíble”.

Por su parte, el cineasta Ari Aster, que causó una muy buena impresión entre los fans del terror con su ópera prima “Hereditary” (2018), presenta ahora “Midsommar”, una cinta que llega impulsada por críticas muy positivas y que cuenta con Florence Pugh y Jack Reynor en los roles estelares.

Esta película se centra en la historia dos jóvenes estadounidenses que acuden a un pequeño pueblo de Suecia para celebrar un misterioso ritual.

El amor legendario entre el cantautor Leonard Cohen y su musa Marianne Ihlen es la base de “Marianne & Leonard: Words Of Love”.

Nick Broomfield, quien ya tenía experiencia en el campo del documental musical con otras películas como “Whitney: Can I Be Me” (2017) o “Kurt & Courtney” (1998), firma esta cinta que aprovecha la profunda relación sentimental entre Cohen e Ihlen para explorar la carrera del artista y celebrar la libertad y creatividad de los años 60.

Al margen de las novedades de la cartelera, la atención de los cinéfilos sigue también puesta en “Avengers: Endgame”, que se reestrenó la pasada semana con material inédito y sigue, muy poco a poco, recortando la diferencia con “Avatar” (2009) para convertirse en la película más taquillera de la historia (sin tener en cuenta la inflación).

Según datos de Box Office Mojo, “Avengers: Endgame” ha ingresado hasta ahora 2,766 millones de dólares en todo el mundo, una cifra ligeramente menor a los 2,788 millones con los que “Avatar” todavía conserva el récord.

Y es que los próximos tres meses verán la llegada a los cines de títulos tan esperados como “The Lion King” o lo nuevo de Quentin Tarantino (“Once Upon A Time… In Hollywood”), pero también habrá espacio para el terror de la mano de las secuelas de “Annabelle“, “It” y “47 Meters Down”.

La batalla por llevar el mayor número de espectadores próximamente estará entre “Spiderman” y el fotorrealismo que emplea “The Lion King”, la cinta de Jon Favreau con la que Disney quiere revivir la magia de la inolvidable versión de 1994 apelando a la nostalgia y haciendo uso de una tecnología que difumina las barreras entre la acción real y la animación.

El cine para toda la familia presentará otras propuestas como “The Secret Life Of Pets 2”, “Angry Birds 2” y “Dora And The Lost City Of Gold”, pero no hay duda de que para muchos la atención recaerá sobre los hombros de Quentin Tarantino.

Hay una enorme expectación por ver a Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie juntos en “Once Upon a Time … in Hollywood”, un filme ambientado en los sesenta que, a tenor de las reacciones suscitadas tras su pase en Cannes, promete ser una delicia por sus detalles cinéfilos y una carta de amor del cineasta a aquella época que vivió como niño.

También habrá grandes dosis de acción con “Hobbs And Shaw”, la primera cinta escindida del universo “Fast And Furious”, con Dwayne Johnson, Jason Statham e Idris Elba como protagonistas y la presencia de la mexicana Eiza González, cada vez más solicitada.

Más tiros y situaciones límite habrá en “Angel Has Fallen”, la tercera entrega de la saga liderada por Gerard Butler como el agente secreto Mike Banning, acusado esta vez del intento de asesinato del presidente de Estados Unidos (Morgan Freeman).

Y no podían faltar dos especialistas del género como Sylvester Stallone (“Rambo”) y Liam Neeson, que presenta “Cold Pursuit”, una historia en la que busca venganza tras el asesinato de su hijo.

Si hay un género en boga más allá de las superproducciones de los grandes estudios, ese es el terror, que presenta una amplia oferta comenzando con “Annabelle Comes Home”, protagonizada por la muñeca más diabólica del cine actual.

Se trata de la tercera entrega de la saga escindida de “The Conjuring” (2013) tras los lanzamientos de “Annabelle” (2014) y “Annabelle: Creation” (2017).

Los gritos se seguirán escuchando ya sea en pleno océano con “47 Meters Down: Uncaged”, continuación de la refrescante cinta de Johannes Roberts.

O estirando el chicle de las adaptaciones de Stephen King con “It Chapter Two”, del argentino Andy Muschietti, que ha contado con plenos poderes tras el impresionante éxito de la primera entrega (más de 700 millones de dólares) y que cuenta con Jessica Chastain y James McAvoy.

Tampoco faltarán las historias de terror más personales gracias a “Historias de miedo para contar en la oscuridad”, dirigida por André Ovredal y producida por el mexicano Guillermo del Toro, y “Midsommar”, el nuevo trabajo de Ari Aster después de sorprender con “Hereditary”, uno de los títulos que más reacciones encontradas ha provocado en los últimos años dentro de este género.