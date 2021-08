''SpiderMan: No Way Home'': Sony lanza el trailer oficial y fecha de estreno tras filtración

A Sony Pictures no le quedó más remedio que revelar finalmente el tráiler de la película “SpiderMan: No Way Home”, protagonizada por Tom Holland.

Esto, luego de que temprano este lunes, el tráiler al parecer fue filtrado en redes sociales, causando el alboroto de los seguidores de Marvel, siendo el filme dirigido por Jon Watts uno de los más esperados por los fanáticos.

Y es que las series de “WandaVision”, “Loki” y “What If…” ya habían sentado las posibles bases para el multiverso, pero sin duda uno de los más esperados tiene que ver precisamente con las variantes de Peter Parker, lo que supondría el regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield como el superhéroe.

“El multiverso es un concepto del cual sabemos, alarmantemente, muy poco”, dice la voz de “Doctor Strange” (Benedict Cumberbatch), uno de los personajes confirmados con anterioridad, al igual que Alfred Molina quien regresa como "Doctor Octopus".

Es precisamente en voz de este personaje que se advierte: “Ten cuidado con lo que deseas, Peter”. Esto, debido a que, al parecer, el deseo de Peter por recuperar su anonimato será el causante de que un hechizo del Hechicero Supremo salga mal y con ello se desate el multiverso.

Otro de los guiños notables de este primer avance, es que aparentemente Willem Dafoe regresaría en el papel de "Duende Verde", según la risa que se pudo escuchar tras la aparición de una de sus bombas.

ALSO WE HEARD YOU WILLEM DAFOE — Michael Wachowiak (@mikewachowiak) August 24, 2021

Por si fuera poco, Sony también confirmó para el 16 de diciembre próximo el estreno en cines de “SpinerMan: No Way Home”.