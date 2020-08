"Stand-by-me" de Prince Royce presente en la Convención Demócrata

MIAMI.— La versión bilingüe de la icónica canción "Stand-by-me" que hizo Prince Royce hace una década entró a la lista de las 10 canciones más populares de la cartelera de Apple Music en EE.UU., menos de 24 horas después de su sorpresiva participación en la tercera jornada de la Convención Demócrata.

Don’t miss my performance at the #DemConvention 2020 in a few! Tune in on national TV or online at https://t.co/kZvkwWyfnB 🇺🇸 And don’t forget to VOTE this November! pic.twitter.com/W0GQ9TpIhB