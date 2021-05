Star+ Channel llega a México: fecha y precios de lanzamiento

CIUDAD DE MÉXICO.- El servicio de streaming Star+, que forma parte de Disney, llegará a México y América Latina el 31 de agosto próximo.

A diferencia de Disney+, este servicio de televisión de paga por internet ofrecerá deportes en vivo de ESPN. Asimismo, contará con series, comedias animadas, películas y producciones originales.

¿Qué hay para ver en Star+?

La plataforma contará con contenidos de los siguientes estudios:

Disney Television Studios

FX

20th Century Studios

20th Television

Touchstone

De acuerdo con Xataka, entre los programas que estarán disponibles se contará con todas las temporadas de "Family Guy", "American Dad", "Futurama", "Los Simpson", "Grey's Anatomy", "24" y "The X Files".

También estarán disponibles las últimas temporadas de series aún vigentes como "This is Us", "The Walking Dead", "American Horror Story", "Outlander" y "Genius", entre otros.

Entre las películas que estarán disponibles se encuentran: "Nomadland", "Judy", "Deadpool (1-2)", "Logan", "Bohemian Rhapsody", "El Diablo Viste a la Moda", "Jojo Rabbit", "Alien", "Duro de Matar", "El Planeta de los Simios" y "Búsqueda Implacable".

Star+ Channel: Precios en México

La plataforma Disney confirmó que se podrá adquirir el servicio por separado o a través de un paquete combinado. En Estados Unidos, la aplicación tiene un precio de 7.50 dólares (148 pesos mexicanos), pero se puede contratar un paquete que incluye Disney Plus con 9 dólares (178 pesos).

Por el momento, Disney Plus México no ha emitido los precios con los que se podrá adquirir en el país.