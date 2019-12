PASADENA.— Con un anhelo de “esperanza” y de unión ante tiempos difíciles. Así despedirá “Star Wars” a los Skywalker con “Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker”, la cinta que cierra las nueve películas troncales de la saga galáctica.

“Vivimos en un mundo loco, vivimos tiempos locos, y ‘Star Wars’ para mí iba de esperanza y comunidad“, resumió el director J.J. Abrams ante el estreno el 20 de diciembre de esta nueva entrega de “Star Wars”.

“Iba del que tiene las de perder y de unir a la gente, de ver a todos los bichos raros representados, los amigos más inesperados, los lugares más inesperados. Y de que la familia que construyes es realmente tu familia (…). Es la posibilidad de la unidad. Y si ‘Star Wars’ no puede hacer eso, no sé qué podría hacerlo”, añadió.

El director cuenta que querían crear una historia de aventuras

Abrams explicó, sin ofrecer grandes detalles de la trama, que Rian Johnson, su predecesor a los mandos de la controvertida “Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi” (2017), preparó algunas cosas “maravillosas” para dar pie a esta nueva película.

“Una de esas cosas es que el reparto estaba separado y esta es la primera vez que el grupo se reúne. Chris Terrio (guionista) y yo sabíamos que queríamos contar una historia de aventuras. Y mi trabajo como director fue asegurarme de que todas las presiones obvias -expectativas de los fans, del estudio, y los asuntos logísticos- no fueran un problema en el set”, describió.

Nuevos y antiguos personajes

La rueda de prensa sirvió también para presentar a nuevos actores que se incorporan a la saga galáctica como Keri Russell, Naomi Ackie y Richard E. Grant.

“The Rise of Skywalker” también supondrá el regreso de un histórico de “Star Wars”: Billy Dee Williams, de nuevo en la piel de Lando Calrissian.

Otro veterano que también aparecerá en esta película es Anthony Daniels, el emblemático intérprete detrás de C-3PO y que es el único actor que ha aparecido en las once cintas de “Star Wars”: las nueve de la saga Skywalker y las derivadas “Rogue One: A Star Wars Story” (2016) y “Solo: A Star Wars Story” (2018).

Y todo ello sin olvidar a la fallecida Carrie Fisher, de quien se ha rescatado metraje no empleado para que Leia tenga una despedida apropiada en “The Rise of Skywalker”.

