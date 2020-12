Star Wars tendrá 10 series más para los próximos años

Disney confirmó que habrán 10 series más del universo Star Wars, además de 10 más de Marvel y otras 30 de Disney y Pixar.

EE.UU.— Este 10 de diciembre Disney realizó un evento virtual llamado Investor Day. Ahí anuncio que a la plataforma streaming Disney+ llegan 50 nuevas series, de las cuales 10 pertenecen al Universo Star Wars.

Hayden Christensen returns as Darth Vader, joining Ewan McGregor in OBI-WAN KENOBI. The Original Series begins 10 years after the dramatic events of Revenge of the Sith, and is coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/9WR2npRUkk